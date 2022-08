Ilary Blasi innamorata pazza, altro che Totti: il bacio che fa emozionare tutti | FOTO

Dopo il divorzio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha pubblicato una foto di un bacio che ha fatto emozionare tutti i suoi fan. Ecco la storia di Instagram.

Ilary Blasi, dopo aver annunciato lo scorso 11 luglio il divorzio da Francesco Totti non ha avuto un attimo di pace e i gossip attorno alla fine della loro storia d’amore si sono accumulati creando una vera e propria confusione.

Infatti, al momento non si sa quale sia la verità dei fatti e quale sia stata la causa che ha fatto decidere a Totti e ad Ilary di mettere fine al loro matrimonio ma alcuni amori non si possono dimenticare e Ilary ha commosso tutti baciando chi è stato al suo fianco per molti anni.

Ilary Blasi: spunta la foto del bacio dopo il divorzio

Dopo aver passato le vacanze estive in Tanzania e a Sabaudia, la conduttrice sembra aver trascorso del tempo sulle Dolomiti come si può vedere da alcune sue foto pubblicate su Instagram.

Ed è proprio su questo social che Ilary è diventata molto attiva negli ultimi tempi dopo il divorzio da Totti ed è qui che scopriamo che la Blasi ha deciso di tornare dalla persona che gli ha sempre dimostrato amore.

In questi giorni si vocifera che la presentatrice abbia un flirt con il personal trainer Cristiano Iovino, a cui è stata attribuita tempo fa un’amicizia speciale senza alcun coinvolgimento sentimentale.

Stando però alle ultime indiscrezioni, Ilary e Cristiano avrebbero passato del tempo assieme proprio sulle Dolomiti e pare che sia stato a causa di alcuni messaggi scoperti da Totti sul suo telefono, avuti proprio con Iovino, che Totti abbia deciso di intraprendere una relazione con Noemi Bocchi.

Quindi, se questa indiscrezione si rivelasse vera, Totti non avrebbe nessuna colpa riguardo la fine della loro storia, come invece avevano riportato alcuni settimanali che dicevano che la causa della fine del loro matrimonio fosse stata l’infedeltà del calciatore.

Infatti, durante questo mese, si era parlato di un rapporto extraconiugale tra Totti e la Bocchi e che Isabel avrebbe fatto insospettire la Blasi confessandole di aver conosciuto i figli di Noemi e per questo motivo la conduttrice avrebbe ingaggiato un investigatore privato che avrebbe scoperto tutto.

Né Ilary e né Francesco Totti hanno confermato o smentito le loro versioni dei fatti e per questo tutte queste notizie trapelate non hanno nessuna validità ma sono solo frutto di chiacchiericci e indiscrezioni.

Come la notizia che voleva Noemi Bocchi incinta del quarto figlio di Francesco Totti smentita dalla giornalista Candida Morvillo all’interno della trasmissione Estate in diretta che ha confermato che si trattava solo di un pettegolezzo messo in atto da alcuni fan per giustificare la separazione della coppia.

L’amore che non passa mai

Mentre Francesco Totti è in vacanza a Sabaudia e pubblica filmati dove è su una barca a godersi la bella stagione, Ilary è nuovamente partita via ed è andata a rifugiarsi a Frontone nelle Marche.

Solitamente, andava assieme a suo marito, ma questa volta è stata accompagnata da sua sorella Melody e sua nipote Jolie per andare a trovare una persona che non l’ha mai tradita e l’ha sempre amata.

In una delle ultime storie Instagram di Ilary Blasi, possiamo vederla intenta a baciare sua nonna Marcella una dolcissima signora anziana di cui è innamorata pazza, d’altronde, chi non lo è dei propri nonni. Lei, è stata molto importante per la Blasi in questo periodo, ha confortato la presentatrice sin dall’inizio della crisi col pupone.

Il gesto ha commosso tutti i suoi fan ed Ilary ha quindi deciso di rifugiarsi dalla famiglia e di ritrovare l’amore di un tempo, quello puro e genuino che i propri nonni sono soliti dare ai loro nipoti, cercando di evadere dalle notizie che i mass media stanno rilasciando in queste settimane.

La Blasi non sembra, per il momento, essere intenzionata a parlare della sua storia con Totti, come neanche l’ex calciatore, ma entrambi preferiscono non mettere altra carne sul fuoco e lasciare che sia il tempo a quietare le acque.