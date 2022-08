“Fuori da qui”, Barbara Palombelli: cacciata senza pietà dal giudice di Forum | VIDEO

By

Durante una puntata di Forum, Barbara Palombelli non ha saputo trattenere la sua ira. Ecco il video della donna cacciata via dallo studio dal giudice.

Barbara Palombelli è una giornalista che dal 2013 conduce sulle reti Mediaset il programma televisivo Forum entrando in sostituzione di Rita Dalla Chiesa che era stata al timone del programma per ben vent’anni.

I telespettatori, però non sempre hanno visto di buon occhio la nuova conduttrice, per via di alcune sue esternazioni riguardanti alcuni casi che non sono state, a detta del pubblico, propriamente adatte al contesto.

Barbara Palombelli: la giudice la caccia via dallo studio

Ma la donna ha risposto a queste critiche dicendo che non può non dire quello che pensa anche se a volte questo va contro l’opinione generale e si ritrova a dover patteggiare per uno dei due imputati.

Ma i telespettatori non si sarebbero mai aspettati di vedere una scena del genere all’interno dello storico programma quando durante una puntata, in studio si è scatenato il panico e uno dei giudici di Forum si è ritrovato costretto a cacciare via la donna.

Come è ormai noto da tempo, tutti i protagonisti di Forum sono delle persone che con la causa non hanno niente a che fare, ma sono degli attori o aspiranti tali che vengono selezionati in base a dei provini.

Questi qui vengono chiamati a interpretare il caso che invece è vero e viene preso o dagli archivi di vecchie cause o viene messo in scena in riferimento alle segnalazioni o ai problemi che vengono scritti alla redazione da parte del pubblico.

Così, nel corso di questi anni abbiamo assistito a dibattiti molto coloriti e nella fattispecie negli ultimi tempi stiamo assistendo a delle vere e proprie esibizioni da parte di alcuni di questi che sembrano voler esagerare per poi poter apparire in tv e diventare virali sui social.

Ma a volte il loro comportamento può davvero infastidire i giudici e la Palombelli si è ritrovata in una situazione incontrollabile e il giudice Melita Cavallo l’ha cacciata dallo studio per via del suo carattere fuori controllo.

il video della vicenda

Durante una causa, una imputata ha cercato in tutti i modi di far sentire la sua ragione alla giudice che invece stava sentenziando sul caso ed è stata interrotta più volte dalla donna in questione.

Dopo un avvertimento da parte della conduttrice di mantenere la calma, la donna non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a parlare con la giudice ignorando i consigli di rimanere zitta e al suo posto per non complicare le cose.

A questo punto, dopo che la donna spostandosi dalla sua postazione e andando ad avere un confronto più ravvicinato con la giudice Cavallo, quest’ultima ha perso le staffe e dopo aver urlato più volte di smetterla ha invitato la donna a lasciare lo studio.

Il video, di qualche tempo fa, ancora oggi sta facendo il giro del web diventando virale per via dell’ilarità con cui la giudice Melita Cavallo tende ad allontanare la donna che invece vuole farsi ascoltare.

Quanto posso amare la Cavallo ? PIC.TWITTER.COM/Q9B4PC0MXE — Ginevra (@Ginevracasalin) AUGUST 15, 2022

La giudice è diventata una vera e propria icona del programma proprio per il suo modo di zittire le controparti specie quando questi esagerano un po’ durante la causa cercando di avere la ragione dalla loro parte.

Inoltre, sul web, si è diffuso un video collage di tanti filmati dove la giudice in questione urla e manda via tanti altri protagonisti del programma oltre che a bagnare tutto il bancone pensando di star versando dell’acqua nel bicchiere.

Forum, tornerà con una nuova edizione nella prossima stagione televisiva e vedremo quali altri momenti esilaranti ci regalerà la Melito e tutti i protagonisti che prenderanno parte alle cause messe in scena dal programma.