Carmen Russo incinta, lo scatto col pancione commuove tutti: che gioia | FOTO

Carmen Russo ha pubblicato una foto che ha commosso tutti quanti per via del suo pancino. Ecco lo scatto della gravidanza della showgirl.

Carmen Russo è una ballerina, attrice e showgirl che nel corso della sua carriera ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico sia per il suo talento che per il suo carattere da sempre apprezzato da tutti i telespettatori.

Da molti anni legata al coreografo Enzo Paolo Turchi, i due dopo tanti anni sono diventati genitori di Maria a cui sono molto affezionati e in rete, questa estate, è spuntata una foto di Carmen con il pancione che ha commosso tutti quanti.

Carmen Russo e la foto col pancione

La donna, soltanto qualche mese fa terminava la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip che l’ha vista come una delle protagoniste della sesta edizione del reality.

In questa occasione Carmen è stata apprezzata per via della sua ironia e sul web ancora oggi sono diffusi alcuni video dove la donna balla e si esibisce in alcune piroette dopo essere uscita dal confessionale.

I video, sono diventati virali per via del fatto che alcuni utenti hanno utilizzato la musichetta della trasformazione di Sailor Moon come sottofondo, creando molta ilarità sul web.

Inoltre, sempre all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la donna è stata amata sul web per via della sua strana abitudine di muovere la bocca e ripete in silenzio le parole che altri suoi inquilini dicevano durante la trasmissione.

Ma Carmen è una veterana dei reality, oltre ad aver preso parte alla sesta e alla seconda edizione del Gf Vip, è stata una delle prime naufraghe della prima edizione dell’Isola dei famosi tornando poi successivamente come concorrente nella nona edizione.

Inoltre, ha avuto anche grande successo in Spagna, dove ha partecipato all’edizione spagnola del reality Supervivientes nel 2006 uscendone vincitrice, ed ha anche gareggiato in Bake Off Celebrity in coppia con suo marito e a Tale e quale show.

Nel corso degli anni, Carmen ed Enzo Paolo si sono sempre mostrati in televisione assieme ai loro tanti amati cagnolini ammettendo di sentire la mancanza di un figlio e hanno fatto di tutto per poterne avere uno.

Infatti, nel 2013, i due sono diventati genitori di Maria e Carmen ha parlato spesso del fatto che è stata criticata per via fecondazione assistita. Su questo argomento la ballerina ha affermato di non pentirsene e che lo rifarebbe altre cento volte.

Inoltre, ha anche dichiarato di voler essere un esempio per le donne della sua età e far capire che anche dopo la cinquantina si può diventare genitori se ci si affida alle mani degli esperti e che non c’è età per trovare le energie di crescere un bambino.

Adesso Maria ha quasi 10 anni ed ha ricevuto al sua prima comunione e spesso l’abbiamo vista ospite con i suoi genitori in alcune trasmissioni televisive tra cui quelle di Barbara D’Urso.

Le parole della donna

Agli inizi del mese, Carmen Russo, ha pubblicato una foto di sé incinta a cinque mesi mentre viene sorretta ad Enzo Paolo Turchi sul molo di un porto dove hanno passato le vacanze.

La foto, risale a 10 anni fa, quando Carmen aspettava Maria e la stessa donna ha voluto ricordare il momento con una dedica molto commovente.

“L’estate più importante” – scrive la Russo sotto il post – “Ero incinta, 10 anni fa, Felicità Immensa” conclude la donna ricevendo tanti commenti da parte dei suoi followers di alcune sue colleghe come Jo Squillo.

Adesso Carmen è felice con suo marito e sua figlia e passano molto tempo assieme e si può ritenere soddisfatta di aver realizzato il suo sogno di diventare madre sfidando tutto e tutto e ignorando le critiche che le sono state poste riguardo alla sua decisione.