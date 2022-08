10 euro falsi, occhio al dettaglio: il trucchetto per scoprirlo subito | Questa volta li freghi tu

10 euro falsi: ecco il trucchetto per scoprirlo subito. Occhio al dettaglio a cui non tutti ci fanno caso: li puoi fregare.

Quando riceviamo il resto da un negoziante è bene prestare massima attenzione per controllare se sono false o autentiche. Quando riceviamo le banconote da 10 euro, da 20 euro e da 50 euro bisogna prestare ancora più attenzione perché sono i tagli di banconote più falsificati. Per evitare fregature è bene imparare i trucchetti per scoprire se le banconote da 10 euro che riceviamo sono false o autentiche.

Banconota da 10 euro: quali sono le caratteristiche?

Uno dei sette tagli di banconota in euro è quella da dieci euro, che è stata utilizzata a partire dall’introduzione dell’Euro nel 2002 ed è in circolazione in 25 paesi, di cui due paesi utilizzano l’Euro unilateralmente. La prima serie risale al periodo 2002-2014: il progetto è stato sviluppato dal designer austriaco Robert Kalina. A variare è stata la firma del Presidente della BCE (Banca Centrale Europea). Le banconote della prima serie non sono più state stampate a partire dal mese di settembre 2014 anche se rimangono in circolazione.

La seconda serie è la serie Europa, che ha iniziato a circolare a partire dal 23 settembre 2014. Il design della moneta cartacea è stato realizzato da Reinhold Gerstetter, consentendo agli utenti di riconoscere le banconote.

Le banconote da 10 euro sono fabbricate con fibre di puro cotone, che donano una particolare consistenza.

Banconote da 10 euro: la contraffazione

Secondo i dati della BCE negli ultimi anni è aumentato il numero delle contraffazioni della banconota da 10 euro, risultando la terza banconota più contraffatta. Per questo occorre prestare massima attenzione e conoscere validi trucchetti per evitare truffe.

Banconote da 10 euro: i trucchi per riconoscere le banconote false

Essendo una banconota di carta consistente, non deve essere ricoperta da alcuno strato di cera. Al tatto ed all’occhio bisogna rilevare la presenza della filigrana e del filo di sicurezza. Per individuare una banconota da 10 euro autentica è bene prestare attenzione anche ai colori che devono apparire nitidi e luminosi.

Le immagini stampate non devono mostrare alcun difetto di stampa. Per visualizzare meglio i microcaratteri presenti sulla banconota è bene procurarsi di una lente di ingrandimento per visualizzare il dettaglio sul fronte e sul retro.

Ecco i trucchetti utili che ti consentono di distinguere una banconota da 10 euro falsa da una autentica. Presta massima attenzione.