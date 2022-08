“Siete bellissimi”, Ilary al settimo cielo: Totti se l’è fatta fregare proprio da lui | FOTO

Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità grazie ad un nuovo amore. Ecco chi è l’uomo che ha scippato la moglie a Totti.

Ilary Blasi in questo mese dopo aver annunciato la separazione dal suo ex marito, Francesco Totti, si è mostrata in modo più frequente sui social come non aveva mai fatto in passato.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate, la donna ha cominciato a postare contenuti sui suoi profili social per non apparire come la moglie tradita, data la presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Ilary Blasi: ecco l’uomo che l’avrebbe levata dalle braccia di Totti

Infatti, durante questo mese, si è sempre fatta più insistente la voce in cui la causa del divorzio tra una delle coppie più amate dello showbiz sia stato il tradimento dell’ex calciatore con Noemi.

Però, inizialmente, si era parlato di un colpo di fulmine avuto dalla conduttrice per un aitante giovane uomo, che inizialmente si era associato al mondo dello spettacolo e in molti avevano pensato si trattasse dell’attore Luca Marinelli.

Successivamente, l’uomo in questione è stato indicato come il ballerino Alessio La Padula e poi Antonino Spinalbese, ma dopo pochi giorni, questa indiscrezione è sparita, con altre che vogliono Ilary come vittima e non come colpevole.

Però, negli ultimi giorni, è spuntato fuori qualcosa di molto particolare e pare che il motivo per cui Totti sia caduto tra le braccia di Noemi sia dovuto ad una conseguenza del comportamento di Ilary.

Sembra, come riportato da IlGiornale.it, che l’ex capitano della Roma, abbia scoperto dei messaggi molto particolari sul cellulare di Ilary e che abbia scoperto il tradimento da parte della donna.

Quindi, se la notizia si rivelasse vera, non sarebbe stato Totti a tradire Ilary, ma bensì il contrario e avrebbe senso anche il video pubblicato recentemente dal Pupone dove in vacanza, durante una gita in barca, ha girato un filmato con sottofondo la canzone Arrogante di Irama.

Nel brano del 2019, la frase “E non mi importa più se non sei dalla mia parte, non è importante”, sembra sia stata usata da Francesco proprio per lanciare una frecciatina alla conduttrice.

Il personal trainer che ha fatto perdere la testa alla Blasi

La donna, dopo la separazione è volata all’estero in Tanzania portandosi con sé i suoi tre figli e sua sorella Silvia e una volta tornata in Italia ha passato con loro del tempo nella loro casa a Sabaudia dove hanno festeggiato anche l’anniversario di matrimonio dei genitori di lei.

Subito dopo, si è data il cambio con Totti, il cui incontro sembra essersi svolto in maniera molto fredda scambiandosi solo poche parole e adesso il calciatore starebbe in vacanza con i suoi figli e a pochi metri di distanza ci sarebbe anche la sua presunta nuova compagna.

Ilary, ha approfittato della lontananza dai suoi figli per fare una vacanza in solitaria sulle Dolomiti, ma sembra che la conduttrice, che secondo alcune fonti tornerà sugli schermi televisivi solo nel 2013, non fosse proprio totalmente da sola.

Sembra infatti che Ilary Blasi sia in vacanza con l’uomo che le avrebbe fatto perdere la testa e che in molti l’hanno capito per via di alcuni particolari apparsi sul profilo di entrambi, nello stesso luogo, nello stesso periodo.

Si tratta del personal trainer Cristiano Iovino, un bellissimo ragazzo che nel suo passato ha avuto ex molto famose tra cui Giulia De Lellis.

Tra Ilary e Cristiano, inizialmente si era parlato di un’amicizia molto speciale senza nessun coinvolgimento amoroso, ma invece, sembra che sia stato proprio il personal trainer a far infuriare Totti e a prendere la decisione di separarsi.

In un’ultima foto pubblicata dalla conduttrice, alcuni followers le hanno scritto che lei e Iovino sono bellissimi assieme, ma da parte della donna non c’è stata nessuna conferma o smentita.

Al momento, Ilary e Totti, non hanno rilasciato dichiarazioni dal momento in cui hanno comunicato la loro separazione, e pertanto tutte le indiscrezioni che sono uscite in questo periodo sono da prendere con le pinze.