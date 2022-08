Salvini presenta “Credo”, il programma elettorale della Lega

Il numero uno della Lega, Matteo Salvini, ha presentato il programma del suo partito, una campagna elettorale per le prossime politiche del 25 settembre che si chiama “Credo” che, ha detto il leader del Carroccio, “è un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia”. Tante le proposte in cui crede: dalla flat tax alla lotta all’immigrazione clandestina, passando per l’indipendenza energetica e per la tutela della famiglia

Il programma di Salvini e della Lega ricalca quasi del tutto quello che già in questi giorni era circolato per la coalizione di centrodestra, ma ora, oltre ai punti schematici, l’ex ministro degli Interni, ci mette anche il pathos che lo contraddistingue. E ieri, questa scritta ha illuminato i luoghi simbolo: porto di Lampedusa, Agenzia delle Entrate e sede Inps di Roma, stazione Centrale di Milano.

“Credo”, il programma elettorale di Salvini e della Lega

La svolta in senso clericale, anzi da buon cattolico praticante è giunta al termine per Matteo Salvini. Dopo essersi presentato in più di un’occasione davanti alla sua scrivania circondato da immagini di santini (e non elettorali), il leader della Lega ha presentato il suo programma elettorale, contraddistinto da una parola chiave piuttosto singolare (non per lui, in effetti) “Credo“.

“Credo nella libertà, nel lavoro, nella meritocrazia, nel coraggio. In un Paese orgoglioso che finalmente torna a scegliere. In una giustizia giusta, in una sanità che non lasci indietro nessuno. Nel rispetto di regole e persone. Credo in chi ha la forza di rialzarsi, in chi non molla mai, in chi ancora ha idee e princìpi. Credo nell’Italia, credo negli italiani“, ha iniziato l’ex titolare del Viminale nella sua lettera agli elettori, che poi ha ulteriormente spiegato che sono significa credere per lui: “È vitale – ha continuato -, è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfino dell’amore. Non c’è successo senza credo“.

Non c’è però nessun richiamo alla fede religiosa, anzi è un atto di fede laica “nella bella politica e nel bello della democrazia“, ha detto ancora. “Credo che il nostro programma sia chiaro, concreto e di buonsenso, soprattutto perché riparte da promesse già mantenute, da riforme già fatte, da soluzioni già trovate e sperimentate. Credo che la Lega e il centrodestra abbiano le idee giuste per risollevare il nostro splendido Paese. Credo che la Lega abbia una solida ed efficace capacità di governo“, e per chi non ci credesse Salvini ha enumerato tutte le realtà in cui governa il suo partito, dalle regioni, in cui ci sono i presidenti più amati d’Italia, alle città, anche le realtà più piccole.

Credo, dalla flat tax alla difesa dell’Italia: le promesse di Salvini per le politiche del 25 settembre

Il lungo preambolo non deve ingannare: quelle di Salvini non sono solo parole dette tanto per. Nella lettera, infatti, il leader del Carroccio ha spiegato punto per punto le cose che crede che verranno modificate se a vincere le prossime elezioni sarà il centrodestra (scenario che sembra quasi inevitabile visti i sondaggi). E quindi, i temi tanto cari sono stati riproposti e spaziano dalle riforme fiscali alla transizione green, passando per la tutela della famiglia e per la difesa dell’Italia.