Salman Rushdie: ultimi aggiornamenti dal suo agente

Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza a NY. Ecco gli ultimi aggiornamenti dati dal suo agente.

Lo scrittore è stato protagonista di un agguato e miracolosamente ne è uscito vivo. L’accaduto ha scosso il mondo letterario ma non solo. Salman è sempre stato uno spirito libero e un personaggio che non si è mai tirato indietro nel dire quello che pensa. Eclettico e particolare ha attirato a sé molti consensi ma anche molti dissensi. Durante una conferenza a New York è stato accoltellato ripetutamente alla gola ed al volto. Ecco come sta oggi Salman Rushdie.

Salaman Rushdie e il tentato omicidio

Salman Rushdie è uno scrittore, attore, saggista e sceneggiatore. Un artista a 360° che ha trovato nella scrittura la sua vita. Ha uno stile di scrittura particolare e unico che lo contraddistingue da tutti gli altri.

Un stile che racchiude un mix di realismo mischiato alla mitologia in chiave moderna che ha riscosso un successo planetario. Ma ha anche attirato l’ira dell’Iran.

Questo perché con l’opera Versetti Satanici, che tratta l’Islam con ironia, ha aizzato il malcontento dell’Iran ma non solo. Lì però l’opera è stata ritenuta offensiva e Salman Rushdie definito come uno scrittore blasfemo.

Durante la traduzione del volume nelle altre lingue i vari traduttori sono stati tutti aggrediti. Su di lui è stata avviata una fatwa con 3 milioni di euro di ricompensa. Un uomo al quale è stato gettato intorno un clima d’odio importante.

Durante una conferenza a New York nei giorni scorsi è stato accoltellato da un ragazzo di 24 anni che è poi stato arrestato. Le sue condizioni sono parse subito gravi e le prime notizie non sono state per nulla buone. Lo scrittore rischia la perdita di un occhio e anche braccio e fegato hanno subìto lesioni.

La cosa che ha preoccupato più di tutte è stato il fatto che il suo agente ha comunicato che non parlava ed era attaccato al respiratore. Sono arrivate notizie aggiornate sul suo stato di salute proprio nelle ultime ore.

Ecco come sta ora

Salman Rushdie ha rischiato davvero grosso e questa aggressione poteva costargli la vita. Un brutale attacco al volto che poteva essere fatale. Le prime notizie hanno svelato una situazione più complessa di quello che si ipotizzava.

Oggi il suo portavoce ha però riferito che le condizioni dello scrittore sono in netto miglioramento. Innanzitutto non è più attaccato al respiratore ma è completamente autonomo ora. Ma soprattutto ha ripreso a parlare e anche a scherzare. Notizie che hanno rallegrato i numerosi sostenitori dello scrittore.