“Pregherò per te”, Rosalinda Celentano: l’ultimo saluto distrugge tutti i fan | Che colpo al cuore

La famosissima Rosalinda Celentano ed il saluto strettamente legato ai fan, un colpo al cuore rivederla così. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è realmente successo e soprattutto quali sono le sue parole effettive.

Lei ormai è un volto incredibilmente conosciuto da tuti gli italiani e non solo, il suo talento infatti ha incantato tutti noi ed ha fatto sì che diventasse uno dei volti più acclamanti nel mondo della filmografia e nel mondo dello spettacolo. In diverse occasioni appunto il suo intervento ha capovolto completamente una situazione particolarmente delicata. Lei dal resto è nata nella fama, essendo figlia d’arte, portando con lei un cognome così importante per la storia della musica e del cinema italiano.

Proprio per questo motivo infatti i riflettori sul suo conto non si sono mai spenti e tuttora la illuminano costantemente. Per chi non lo sapesse però nella sua vita la donna ha vissuto innumerevoli momenti infelici che l’hanno indotta ad allontanarsi definitivamente dalla folla e semplicemente dai social. Per molto tempo appunto abbiamo sognato di rivederla in grande stile ma, anche le sue condizioni di salute estremamente preoccupanti non le hanno concesso tutto questo per diverso tempo.

Il suo ritorno in televisione risale appunto a quando decise di prendere parte al cast di Ballando con Le Stelle, programma condotto dalla nota Milly Carlucci. All’epoca sconvolse una sua frase nella quale confesso di trovarsi estremamente a disagio nel farsi toccare dal maestro di danza per correggere la coreografia.

Rosalinda Celentano, l’allontanamento dai social e le sue parole a riguardo: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato quando la donna decise di prendere parte al cast scosse tutti con una semplice rivelazione:

“HO CERCATO SEMPRE DI MASSACRARE IL MIO CORPO E QUESTO NON FA BENE A ME E NEPPURE AGLI ALTRI.”

Queste furono le sue parole, d’altronde come ben saprete purtroppo nella sua vita ah vissuto innumerevoli alti e bassi proprio per via della dipendenza da alcol e soprattutto del tumore.

Ad oggi però la donna ha tentato nuovamente ad avvicinarsi ai social, cercando quindi un approccio più diretto ai suoi fan. In molti sono rimasti estasiati da questo, altri invece sono ancora toccati dal momenti incredibilmente infelici della donna.

“TRA L’ANTICO E IL MODERNO HO SEMPRE PREFERITO LA CERALACCA IN ETERNO.

CI HO PROVATO, MA INSTAGRAM NON FA PROPRIO PER ME!” “GRAZIE DI CUORE PER AVER CONDIVISO A VOSTRO MODO,

UN ARRIVEDERCI STRETTISSIMO”

Questi sono alcuni suoi pensieri condivisi proprio sulla sua pagina dove vanta più di ventimila followers. Alcuni di questi però in risposta alle sue parole hanno scritto: