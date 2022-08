Piero Angela, spunta l’inedito video della sua prima apparizione a Superquark: tutti commossi

Dopo l’annuncio della morte di Piero Angela in rete è spuntato il video della prima puntata di SuperQuark. Ecco il filmato amarcord.

Nella giornata del 13 agosto gli italiani si sono rattristiti per via della scomparsa di Piero Angela, divulgatore scientifico che da tanti anni entrava nelle case degli italiani affrontando tematiche complesse in modo molto semplice.

A dare la notizia è stato suo figlio Alberto Angela, che da qualche anno ha cominciato a seguire le orme di suo padre, che su tutti i suoi social ha voluto dare il suo ultimo saluto al padre con un messaggio molto semplice dicendo: “Buon Viaggio Papà”.

Piero Angela: spunta il video della prima puntata di SuperQuark

Dopo qualche minuto sul profilo ufficiale del programma SuperQuark è apparso un lungo messaggio scritto direttamente da Piero Angela dove saluta tutti i suoi spettatori annunciando lui stesso la sua morte.

Un messaggio che era stato scritto nei giorni precedenti, dato che da tempo lottava contro una malattia e sapeva che il suo tempo stava per scadere, per questo aveva consegnato una lettera da pubblicare quando sarebbe arrivato il suo momento.

“Cari amici, mi spiace non essere con voi dopo 70 anni insieme” – scrive Piero Angela nel messaggio postumo – “Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti [..] Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte) [..] È stata un’avventura straordinaria. [..] Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio. Piero Angela”.

Il messaggio lasciato dal conduttore di SuperQuark ha commosso tutti gli italiani e alcuni di loro sui social si chiedono se ci sarà mai un uomo capace di diffondere cultura come ha fatto lui, chiedendosi se sarà proprio suo figlio Alberto ad ereditare il posto lasciato vacante da parte del padre.

Fa molto pensare il fatto che Piero Angela abbia lasciato questo mondo esattamente tre giorni dopo l’ultima puntata della ventottesima edizione di SuperQuark come se avesse voluto aspettare di apparire in tv per l’ultima volta e dare l’ultimo saluto ai suoi telespettatori.

In una passata intervista ha dichiarato di soffrire di discopatia, un problema riguardante le vertebre che deriva dai problemi dell’età affermando che quando è in piedi si sente un novantenne ma quando è seduto si sente di averne quarantacinque.

Il filmato che sta girando sul web

Ironico, dalla parte del mondo LGBT e sempre umile, Piero Angela, che nel passato ha avuto successo anche come musicista, è apparso in tv dal primo momento che questo dispositivo abbia fatto capolino nelle case degli italiani.

Dopo aver presentato il Giornale Radio è stato il primo giornalista del Telegiornale Nazionale diventando in seguito il primo ad essere apparso al Tg2, avendo così ben 70 anni di carriera.

Nel 1981 dopo aver condotto alcuni speciali negli anni ’60 riguardanti lo sbarco della luna, conduce per la prima volta una nuova rubrica su Rai1 intitolata Quark, come le particelle subnucleari chiamate “quarks” dalla fisica.

Il successo del programma fece in modo che nel 1995 fu chiesto a Piero Angela di raddoppiare la durata del programma andando in onda in prima serata contrastando la programmazione di Canale 5 e proprio per la durata più lunga dei minuti cambio titolo in SuperQuark.

Prima puntata di #QUARK molti di noi ancora non erano nati . Grazie #PIEROANGELA PIC.TWITTER.COM/ZVB1JSAOKS — feliciana (@ylefsch) August 13, 2022

L’esperimento fu un vero successo e fino alla notte di San Lorenzo di quest’anno il programma è andato in onda su Raiuno mentre nel giorno della sua morte è stato mandato in onda uno speciale per rendergli omaggio.

Sul web invece, sta girando un video dove possiamo vedere un giovane Piero Angela, condurre la prima puntata della prima edizione di Quark dove, dopo aver dato il buonasera ai telespettatori, spiega il perché il programma porta quel nome per poi cominciare la lunga avventura che ha portato tutti noi ad amare il programma e il suo conduttore.