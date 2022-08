“Pieno di vetro”, famosissimo gelato ritirato da tutti i supermercati: stanne alla larga

Spiacevole notizia per tutti gli amanti del gelato, la possibile presenza del vetro al suo interno allarma tutti, costretti a ritirare il prodotto dal commercio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Questa estate è una delle più calde in assoluto, le temperature avvertite e percepite superano infatti i numeri registrati negli scorsi anni. Proprio per questo motivo tutti gli italiani e non solo tentano in ogni modo di rinfrescarsi in ogni modo. Molti appunto sono i malori registrati proprio per il picco delle alte temperature ed è estremamente raccomandato non esporsi nelle ore più calde, rimanendo quindi nelle proprie abitazioni o semplicemente al fresco.

Dati questi picchi di calore estremo ogni italiano, e non solo, preferisce appunto degustarsi un buon gelato per ristabilire la temperatura corporea. I colpi di sole possono essere incredibilmente gravi ed è bene appunto adottare determinati comportamenti ed anche uno stile di vita più adatto. Il problema però sorge, a quanto pare, anche semplicemente gustandosi un buon gelato, incredibilmente tradizionale.

Ebbene sì, se da un canto tentiamo di evitare le ondate di calore rinfrescandoci un po’, dall’altro rischiamo molto proprio per ciò che ingeriamo. Per questo motivo infatti è bene tenersi continuamente aggiornati ed informarsi sulle varie notizie che potrebbero in qualche modo preservare la nostra salute.

Gelato, la presenza di vetro mette a rischio i consumatori: prodotto ritirato nell’immediato dal commercio, i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore una spiacevole notizia ha allarmato tutti i consumatori affezionati a questa tipologia di prodotto. A comunicare il tutto è stato proprio il Ministero Della Salute, il quale ha pubblicato un comunicato ufficiale sul sito. Il richiamo alimentare è stato poi riportato da salute.gov.it, che ha prontamente fornito tutti i dettagli a riguardo divulgando la notizia per la sicurezza di tutti noi.

Il richiamo alimentare è datato a l’11 agosto e si riferisce principalmente ad uno dei gelati più amati in assoluto dagli italiani. La marca di quest’ultimo è Bontà Divina al gusto Tiramisù al Caffè. Questo semplice prodotto tanto amato da tutti noi viene commercializzato da Emmi Dessert Italia S.p.A. Questo è il codice identificativo IT 03 258 CE, e questa la via dello stabilimento Via Cassina n. 5 a Lasnigo (CO).

Il prodotto costretto al richiamo è il seguente: C27922 – D04922. Quest’ultimo ha un limite di conservazione che termina il 31 agosto 2022- 08 settembre 2022. Attualmente il prodotto vien ritirato dal commercio per la possibile presenza di vetro al suo interno. Tutti coloro che lo hanno acquistato di recente appunto sono invitati a restituire il prodotto poiché non va assolutamente ingerito.