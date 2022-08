Palline di gelato, bastano 4 ingredienti e 5 minuti in freezer: pronte per essere gustate

Semplici e veloci da preparare le palline di gelato fatte in casa sono una delizia a cui non dovrete rinunciare, anche se siete a dieta!

Un peccato di gola che si scioglie in bocca, un dolce al cioccolato che si prepara in 5 minuti, perfetto per chi non ha molto tempo da dedicare alla preparazione del dessert.

Palline di gelato

È matematico: arriva il caldo ed entra la voglia di gelato. Anche se è vero che questo prodotto è già abbastanza destagionalizzato e viene consumato tutto l’anno, è intorno a queste date che si scatena lo slancio dei gelatieri casalinghi.

In ogni caso è meglio non dimenticare il fattore salutare, infatti, fino a prova contraria con l’aggiunta di qualsiasi frutta a pezzi o come in questo caso il cioccolato è la cosa più vicina al gelato fatto in casa con una consistenza che si avvicina la classico gelato.

Se amiamo il gelato ma non abbiamo una macchinetta per farlo, possiamo prepararlo senza di esso, bastano pochi sani ingredienti, ed una volta pronta non potremo più farne a meno.

Quindi è logico che quando sentiamo parlare di un gelato fatto in casa che si prepara in pochi minuti e con quasi niente, crediamo a ciò che è giusto. Sono giusto un paio di idee perché, letteralmente, possiamo fare quello che vogliamo con una base neutra e giocare con i nostri gusti preferiti prima di rimetterla in freezer per il tempo che occorre.

Il cioccolato con il suo gusto inconfondibile fa gola a tutti, inoltre anche nella ricetta delle palline di gelato, si può utilizzare il tipo che più ci piace, dal cioccolato al latte a quello fondente. Vediamo allora di cosa dobbiamo dotarci e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti

400 grammi di ricotta light

200 grammi di cioccolato fondente ( o al latte)

100 grammi di fiocchi di cocco

100 grammi di latte in polvere

Preparazione delle palline di gelato

Per cominciare prendiamo la ricotta e la versiamo in una capiente ciotola insieme al latte in polvere e ai fiocchi di cocco. Poi con l’aiuto di una forchetta lavoriamo gli ingredienti e amalgamiamo il tutto.

Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati tra di loro ci bagnamo le mani e iniziamo a fare con il composto delle palline delle dimensioni desiderate.

Una volta fatte tutte le palline le poniamo su di un piatto per metterle in freezer per 5 minuti.

Mentre loro sono in freezer per consolidarsi facciamo in piccoli pezzi il cioccolato che abbiamo scelto e lo mettiamo a sciogliere a a bagnomaria. Se in casa avete un forno a microonde è possibile farlo più rapidamente.

Ora tiriamo fuori le palline dal freezer e aiutandoci con due cucchiai iniziamo a passarle dentro al cioccolato fuso.

Una volta che sono avvolte dal cioccolato le riposizioniamo sul piatto, e di nuovo mettiamo le palline nel freezer, per ulteriori 10 minuti, in modo che il nostro dessert si rassodi alla perfezione.