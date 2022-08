Molletta per i panni in frigorifero, fallo: non lo sa nessuno ma ti fa risparmiare un sacco

A tutti noi piace che la nostra casa sia in ordine e abbia un buon odore, molte soluzioni giungono inaspettate utilizzando una semplice molletta.

Che siano delle comuni mollette per stendere i panni sullo stendino, o delle piccole mollette di metallo per raccogliere più fogli di carta insieme, le mollette in generale possono farci risparmiare in termini di spazio e denaro.

Infiniti usi di una molletta

Quando cerchiamo la soluzione ad un problema che si presenta ai nostri occhi, una cosa che dobbiamo fare è semplicemente guardare le cose da un diverso punto di vista.

Spesso le soluzioni arrivano in modo inaspettato, da oggetti destinati ad un uso diverso di quello per cui sono stati creati, e questo è stupefacente. Lo vediamo continuamente nella nostra vita, la risposta può arrivare da una… molletta!

Mantenere il frigorifero in buone condizioni è fondamentale per preservare la salute di tutta la famiglia. Questo inoltre aiuta anche ad evitare di perdere tempo nella ricerca del cibo.

Avere un frigorifero in ordine, dove ogni cosa ha il suo posto, ci permette di non gettare via gli alimenti perché sono stati mal riposti, anche in frigo.

Quante volte ci siamo trovati nell’incresciosa scelta di dover decidere cosa riporre al suo interno: le bottiglie di latte, i succhi di frutta o altro, o frutta e verdura?

Ebbene una banalissima molletta di metallo, del tipo che raccoglie i nostri fogli da stampante è l’insolita soluzione a portata di mano.

Basterà prenderne un paio e posizionarla sulla grata per fermare il rollio delle bottiglie sul ripiano, in tal modo potremo fare una piccola piramide, con le bottiglie sovrapposte.

Questo darà più spazio per altri alimenti, che in frigorifero non correranno il rischio di deteriorarsi.

Non solo, con queste mollette per la carta potremo appendere le nostre buste di insalata al di sotto della grata, recuperando ulteriormente spazio nel frigorifero.

Mollette di legno come deodoranti

L’ordine, la pulizia e l’armonia dovrebbero far parte della nostra vita, dal frigorifero al guardaroba. Immaginate una camera da letto dove tutto è in ordine fino a quando non aprite l’armadio e improvvisamente tutto cade per il suo stesso peso. Marie Kondo ha mostrato anni fa il suo metodo infallibile per ordinare e classificare ogni oggetto. Sta a noi seguire certi consigli e aumentare le potenzialità di come preservare orinata e profumata la nostra casa. La preferenza per i deodoranti per ambienti naturale è da preferire alle sostanze chimiche, che non sono da considerare un odore piacevole da sentire. Quindi, per rendere la casa accogliente e con un buon odore senza compromettere la salute, è molto semplice da realizzare e funziona da solo.