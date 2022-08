“Mi ha tradita”, Rita Dalla Chiesa: proprio lei l’amante di Frizzi | Matrimonio distrutto per colpa sua

Rita Dalla Chiesa ha dichiarato che il matrimonio tra lei e Fabrizio Frizzi è terminato per via di un’altra donna. Ecco di chi si tratta.

Rita Dalla Chiesa è una conduttrice televisiva che per molti anni ha condotto la trasmissione televisiva Forum diventando una della donne più apprezzate per via del suo garbo e della sua eleganza.

La donna è stata per molti anni legata a Fabrizio Frizzi diventando la sua prima moglie, ma il loro matrimonio è terminato per via di un tradimento del conduttore con un’altra donna del mondo dello spettacolo.

Rita Dalla Chiesa svela chi era l’amante di Frizzi

In questi mesi, si è parlato molto di Rita Dalla Chiesa come ipotetica concorrente del Grande Fratello Vip e sulla questione la stessa conduttrice ha dichiarato di voler accettare ma di non riuscire a lasciare da soli sua figlia Giulia e suo nipote Lorenzo, oltre che il suo cane.

La donna, è molto legata alla sua famiglia in particolar modo a suo nipote che cerca di prendersene cura dopo la morte di suo padre avvenuta per una brutta malattia qualche anno fa.

Al momento, quindi, non sappiamo se la donna sarà una delle nuove inquiline della casa del Gf Vip e lo scopriremo soltanto tra un mese quando il reality avrà inizio e il cast verrà svelato solo in diretta, durante la prima puntata.

Qualora Rita dovesse partecipare si ritroverebbe nel corso del programma a parlare di lei, e sicuramente verranno fuori molti lati del suo carattere inediti così come anche alcuni aneddoti che non sono stati mai spiegati fino in fondo.

Un ricordo particolare della donna è il matrimonio con Fabrizio Frizzi, conduttore scomparso nel 2018 a causa di un’emorragia celebrale. La Dalla Chiesa lo ha conosciuto nel 1983 quando entrambe conducevano il programma Tandem e dopo 9 anni i due nel 1992 sono convolati a nozze.

Inizialmente Rita era incerta riguardo ad una loro storia, perché specialmente in quegli anni, una donna di 10 anni più grande di un uomo faceva scandalo ma i due hanno sfidato tutti e tutti e hanno vissuto il loro amore.

La rivelazione della conduttrice

Fino a quando, Fabrizio Frizzi non ha perso la testa per una corista di Domenica In, che all’epoca aveva quindici anni in meno del conduttore televisivo.

In un’intervista di qualche tempo fa, la Dalla Chiesa, rivela a Catherine Spaak sulla rivista visto quello che è realmente successo tra lei e Frizzi e il motivo della fine del loro matrimonio.

“Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati” – dichiara la donna – “È stato per colpa di una di queste signorine che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli. Lei ha avuto gioco facile, ma non è durato. Mi ha tradita con Graziella De Bonis, una corista che lavorava per Domenica In“.

“Lo amavo così tanto al punto da capire i suoi sguardi le sue assenze e ho sperato che tornasse da me quando è finita con lei, ma alle fine non ce l’ho fatta più. Forse ho sbagliato, ma temevo che avendolo fatto una volta lo rifacesse ancora”.

Nonostante questo, Rita e Fabrizio sono rimasti in seguito in ottimi rapporti e sono riusciti anche a condurre assieme, senza alcun problema, una trasmissione televisiva e Frizzi si è rifatto una vita.

Nel 2014, infatti ha sposato Carlotta Mantovan conosciuta nel 2001 grazie al concorso Miss Italia, dove la donna si è classificata seconda. Con il conduttore ha cominciato una storia dal 2002 e nel 2013 è nata la loro prima figlia Stella.

Adesso, dopo la morte di Fabrizio, Carlotta e Stella vivono in Francia immerse nella natura prendendosi cura l’una dell’altra in compagnia dei loro amatissimi cavalli che riempiono di gioia la loro vita.