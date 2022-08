Addio bollette salatissime, se fai questa mossa paghi solo 16 euro al mese: pazzesco

La bolletta del telefono si è trasformata di colpo in un cruccio di cui non si riesce a venire a capo e che pesa sul bilancio familiare.

Aderire ad un’offerta imperdibile spendendo solo 16 euro al mese può dare sollievo alle famiglie in affanno dopo la crisi in atto.

Bolletta salatissima addio

La comunicazione è una delle basi più importanti della società civile, in cui le persone interagiscono e usano il linguaggio verbale per entrare in affari.

La comunicazione verbale è ancora più ricca di quella forgiata attraverso la carta o le righe su uno schermo e migliora notevolmente se combinata con il linguaggio del corpo.

L’adozione dei cellulari da parte della società ha cambiato il modo di comunicare delle persone, tanto che la privacy è stata favorita dall’assenza di un cavo e di un luogo fisico da cui partire per parlare al telefono.

Il moderno cellulare, o Smartphone, è oggi il più importante centro di informazione, intrattenimento e comunicazione, una sorta di coltellino svizzero da usare per giocare, ricevere informazioni, orientarsi in una città.

Inoltre consente di comunicare in tempo reale e stabilire connessioni personali e professionali grazie a Facebook o LinkedIn. Ma tutto ciò ha un costo, con il quale dobbiamo fare i conti.

Data la crescita dei prezzi in tutto il mondo, per risparmiare è indispensabile individuare anche le spese che non possono essere eliminate del tutto, a meno che non si prendano decisioni drastiche.

E il telefono è diventato parte integrante della nostra vita, farne a meno ormai è impensabile, ma risparmiare è sicuramente possibile!

Offerta imperdibile

Il cellulare concentra, in poco meno di 100 grammi e dimensioni molto contenute, la soluzione più efficace per comunicare, informarsi e godersi l’intrattenimento individuale.

Farne a meno non si può più, ma molte offerte per avere una connessione internet a casa, con pacchetti studiati appositamente per gli smartphone non hanno una quantità illimitata di giga.

Quindi occorre fare una ricerca scrupolosa tra la pletora di offerte sul mercato e vedere quella che fa per noi facendoci risparmiare. Anche perché se vogliamo guardare in streaming ( meglio se dalle piattaforme gratuite), dobbiamo avere diversi bite da utilizzare.

Una offerta da non farsi scappare è quella di iliad che garantisce la fibra con velocità totale di ben 5 gigabit al secondo.

Al pari di quegli operatori che si occupano sia di rete mobile che di, la compagnia telefonica iliad lanciato di recente una offerta che riguarda la fibra domestica. Come spesso accade ha voluto destinare ai suoi clienti un prezzo interessante.

Quindi se state decidendo di passare a questo operatore sono presenti diverse opzioni e vari pacchetti molto economici, ma la tempo stesso carichi di traffico internet da utilizzare, grazie al vostro numero di cellulare e allo stesso tempo avere la fibra di iliad per la vostra abitazione.

Prezzo ufficiale

Il prezzo ufficiale di questa offerta è di solo 15,99 euro al mese se scegliete di passare ad iliad portando con voi il vostro numero.

I costi aggiuntivi a questa imperdibile offerta sono: il costo di attivazione della linea pari a 39,99 euro. Mentre il modem, ovvero l’iliad box, è fornito in comodato d’uso gratuito.

In caso si volesse potenziare il segnale potete richiedere il wifi extender fornito in locazione a 1,99 euro al mese.

Ultimo ma non meno importante la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese. Questa fornisce su 5 dispositivi a scelta la protezione da virus informatici.