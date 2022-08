Spicchio d’aglio, perché in estate lo lasciano tutti in balcone: potrebbe salvarti

Lo spicchio d’aglio, ormai lo abbiamo imparato, fa parte delle tantissime soluzioni naturali a cui attingere quando occorre.

Il caldo dell’estate oltre a portare giornate di sole e vacanze, porta diversi fastidi come l’afa e i tanti insetti molesti che ci opprimono.

Perché mettere uno spicchio d’aglio sul balcone

L’estate ci porta a passare molto all’aria aperta e al sole, ma non siamo i soli a volerlo fare. Infatti come noi anche le lucertole amano stare al sole. I problemi arrivano quando per vari motivi decidono di entrarci in casa.

Le lucertole a più alta diffusione in Italia portano il nome di “muraiole”. Presentano un corpo alquanto slanciato mentre la testa è di forma triangolare. Riescono inoltre ad aggrapparsi alle pareti molto in fretta.

È per questo che non è insolito incontrarle in casa, persino se si vive ai piani alti di un caseggiato e non solo in una villetta al pianterreno con giardino.

Le lucertole sono innocue per l’uomo. In effetti, si rivelano di grande interesse, in quanto si cibano di tutti gli altri insetti tra cui, ad esempio, la tanto detestata zanzara e il non meno sgradevole scarafaggio.

Tuttavia, non è piacevole essere consapevoli di ospitarne uno, o più, a spasso per le nostre abitazioni. Per quanto siano di dimensioni ridotte e del tutto inoffensivi, sono comunque sempre dei rettili. Sono in molti ad averne una vera e propria fobia.

Il potere dell’aglio