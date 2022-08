Francesco Totti ha mandato un messaggio in codice alla sua ex moglie, Ilary Blasi, pugnalandola definitivamente. Ecco il video.

È passato più di un mese da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno comunicato la notizia della loro separazione e i due non hanno mai più rilasciato interviste sul caso in questione.

Nei giorni a seguire l’annuncio, Ilary Blasi si è mostrata più attiva che mai sui social, mostrando molti lati di sé a partire dalla sua vacanza in Tanzania per poi pubblicare sulle sue storie di Instagram foto molto sensuali oltre che divertirsi con i filtri del noto social.

Totti: il video frecciatina ad Ilary

La donna non ha però rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo ma pare abbia scelto di fare questo gesto per non apparire come la moglie tradita, dato che dalle indiscrezioni uscite fuori ma mai confermate, sembra che il motivo della separazione tra la coppia sia dovuta al tradimento di Totti con Noemi Bocchi.

L’ex calciatore, sembra aver cominciato a destare sospetti nei confronti della conduttrice dopo che ha chiesto alla sorella di Ilary di non gestirli più i social e per via di una rivelazione di Isabel, la figlia più piccola, che avrebbe detto alla madre di aver conosciuto i figli della Bocchi.

Così, secondo il settimanale Chi, Ilary avrebbe ingaggiato un investigatore privato che avrebbe scoperto del tradimento di Totti nei confronti della conduttrice e successivamente hanno preso la decisione di separarsi.

Secondo alcune voci di corridoio, dopo la diffusione di questa notizia, Totti si sarebbe infuriato molto e sembrava essere pronto a dire la sua verità dei fatti, cosa che invece non ha fatto.

Invece, si è recato a Sabaudia dove ha rincontrato Ilary ed ha avuto con lei un incontro molto freddo che si è limitato ad alcuni frasi di circostanza per via del fatto che la donna doveva dargli le chiavi della casa nel litorale laziale e lasciargli in affido i loro figli.

Sembra, inoltre, che Noemi abbia trascorso le sue vacanze a San Felice Circeo a pochi metri dal posto in cui si trova Totti e che la scelta sarebbe stata fatta per via della loro volontà di far conoscere i rispettivi figli e formare una famiglia allargata.

Queste voci, non sono mai state accertate, come quella riguardante una gravidanza da parte della Bocchi che renderebbe Totti padre per la quarta volta, come ha sempre desiderato.

Nelle ultime ore, però, sembra che il calciatore stufo delle continue storie di Instagram e delle voci che circolano riguardo la fine della sua storia d’amore abbia voluto rispondere a tono su quello che si dice di lui.

Il filmato dell’ex calciatore

Tra le sue storie Instagram è comparso un video dove l’ex capitano della Roma, in barca, si riprende in viso senza dire nulla. A parlare al suo posto sono le note di una famosa canzone di Irama di tre anni fa.

Il brano in questione è Arrogante, e in particolar modo sembra che Totti avesse voluto fare leva sulla frase “Non mi importa se non sei più dalla mia parte”, mandando così una definitiva pugnalata ad Ilary.

Ma Totti che lancia frecciatine a Ilary utilizzando le parole di Irama ?

Mi fa morire… PIC.TWITTER.COM/GHEVUQRESP — Supereroe della Tv (@supereroetv) AUGUST 13, 2022

Il filmato, è stato subito ripostato sul web da altri utenti di Instagram, vari fanpage dell’ex calciatore e ha fatto il giro di Twitter ricevendo alcuni commenti riguardo l’accostamento del video con il brano in questione.

Sembra stano che sia una casualità la scelta del brano di Irama, e sui social si può leggere come la maggior parte degli utenti dichiarano di aver fatto bene a lasciare Ilary dato che secondo alcuni Francesco avrebbe sopportato per vent’anni una donna fredda e che non lo merita.

A questi, però, si accostano anche altri commenti dove gli chiedono come avrebbe reagito se a postare il video con una canzone del genere fosse stata Ilary, e che è facile sentirsi grandi quando si ha qualcuno già che si prenda cura di lui.