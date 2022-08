“Mammina non ti dimenticheremo”, improvviso annuncio a Windsor: se n’è andata di colpo

Il triste annuncio a Windsor lascia tutti senza parole, è andavo via lasciando un vuoto incolmabile. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta e soprattutto cosa è successo realmente.

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare della famiglia reale per via di innumerevoli dettagli che sono trapelati da palazzo, in molti appunto hanno iniziato ad incuriosirsi sempre di più tentando di scoprire cosa realmente si cela dietro ciò che viene comunicato. In diverse occasioni purtroppo la corono si è ritrovata in una situazione spiacevole, anche per via di ciò che è accaduto qualche tempo fa vedendo come protagonisti indiscussi proprio i parenti più prossimi della Regina Elisabetta.

Per chi non lo sapesse la Regina e tutti coloro che la seguono costantemente, tentano in ogni modo di non far trapelare nulla riguardo i dettagli spiacevoli che coinvolgono la loro famiglia. Nonostante questo però sono molti gli argomenti chiacchierati e tuttora in molti si chiedono se ciò che viene raccontato viene compreso correttamente.

A discapito di questo però i doveri della corona sono innumerevoli e proprio per questo motivo infatti ognuno di loro deve portare a termine il proprio compito in qualsiasi situazione si trova. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e cosa è successo realmente.

Triste notizia a Windsor, proprio lei costretta a lasciare i suoi piccoli

Come vi abbiamo già anticipato sono davvero molti i compiti che ognuno di loro deve portare a termine anche nelle situazione peggiori. Questo ovviamente ha uno scopo, i sudditi contano molto sulla corona e vederla in difficoltà davanti a determinate situazioni potrebbe causare generare il panico. Proprio per questo motivo infatti ognuno è costretto a portare a temine il proprio compito anche se ciò significa allontanarsi dai propri figli. Proprio come è accaduto in questo caso.

La Regina Elisabetta attualmente si occupa di innumerevoli dettagli ed al suo fianco ha il figlio ed i nipoti che devono prendere parte agli eventi al posto suo. Ovviamente stiamo parlando in particolare modo di William e Kate, i due appunto hanno fin da subito conquistato il pubblico ed infatti sono entrambi estremamente apprezzati in tutto il mondo. Per questo, purtroppo, Kate deve anche allontanarsi da casa, come anche William.

In diverse occasioni appunto entrambi si sono ritrovati lontani dai figli proprio per via degli eventi in tutto il mondo che necessitavano la loro presenza. Kate ad esempio ha dovuto affrontare un viaggio a Copenaghen per via del giubileo di platino della Regina, restando quindi lontana dai figli.

Kate deve lasciare il palazzo

A causa di questa valanga di impegni che vede occupata la famiglia Mountbatten, è necessario riuscire a suddividerseli a vicenda. Infatti, questa volta sarà Kate, e non William, a partire (da sola) per portare avanti i suoi impegni reali.

La futura regina sarà presto in partenza per diversi luoghi del mondo e i piccoli di casa sono già disperati al solo pensiero che rimarranno senza la loro mammina per un bel po di giorni. Ma George, Charlotte ed il principino Louis non dimenticheranno facilmente Kate e per questo motivo, sarà subito di ritorno.

Inoltre Kate ha dovuto perfino capire come nel resto del mondo si gestisce l’istruzione. Insomma lei, come anche William, sono sempre presenti ai vari eventi che richiedono la loro presenza. Ovviamente questo reca molto dispiacere ai figli, i quali però sono consapevoli del ruolo che i loro genitori ricoprono e che un girono dovranno anch’essi ricoprire.