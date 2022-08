“Ma è proprio lui” beccato tra le lenzuola di Ilary: il dettaglio non sfugge a nessuno | FOTO

Tra le lenzuola di Ilary Blasi comparare una persona che la donna conosce molto bene. Ecco cosa è stato rivelato dalla foto.

Ilary Blasi dopo la separazione di Francesco Totti sembra non avere nessun altro interesse amoroso, come invece, diversamente sembra avere il suo ex marito, che apre sia impegnato con Noemi Bocchi.

Secondo alcune indiscrezioni che si sono accavallate l’una sull’altra in questo mese, l’ex calciatore starebbe pensando di allargare la famiglia con Noemi, colei che pare sia stata la causa della separazione dell’ex calciatore e la conduttrice.

Ilary Blasi e l’uomo tra le sue coperte

Al momento però non abbiamo nessuna certezza su come siano andati i fatti dato che né Ilary né Totti hanno deciso di dire la loro dopo aver comunicato la fine della loro storia d’amore.

Anzi, per sfuggire ai giornali, la donna dopo l’annuncio è partita all’estero per la Tanzania e poi ha deciso, una volta tornata in Italia di trovare del tempo per sé dedicandosi una viaggio in solitaria sulle Dolomiti dopo aver trascorso del tempo a Sabaudia.

Inoltre, la donna, intenzionata a cambiare look per non essere associata alla Bocchi sembra non voler apparire in tv per almeno un anno per poi tornarci solo nel 2023 quando condurrà la diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi.

In questi giorni però si sta facendo sempre più insistente la voce di un’amicizia speciale tra la conduttrice e il personal trainer Cristiano Iovino, anche se tra i due pare esserci soltanto un forte legame d’amicizia.

All’inizio, le voci della separazione tra Ilary e Totti, volevano un terzo giovane e aitante ragazzo causa del divorzio per via del fatto che la presentatrice si fosse completamente invaghita di lui.

Nei giorni a seguire l’indiscrezione è andata via va perdendosi ma TvBlog ha scovato una foto in cui tra le lenzuola di Ilary Blasi spicca un uomo che la donna conosce molto bene e la notizia ha incuriosito tutto il web.

Il sito, mostra delle foto riguardanti la Blasi in camera da letto e fa notare come accanto al suo letto è presente un quadretto ritraente la donna con un uomo, lasciando tutti quanti senza parole.

Le immagini, sono tratte dallo spot televisivo del noto ammorbidente che Ilary sponsorizza, e dopo la separazione da Totti, la pubblicità è stata modificata proprio in vista dei nuovi sviluppi.

Inizialmente, lo spot faceva riferimenti espliciti a Francesco Totti, infatti la donna spiegava che senza riferimenti calcistici suo marito non riesce a capire l’uso della lavatrice e inoltre gli chiedeva se avesse nuovamente giocato in casa dicendogli che l’avrebbe fatto dormire in salotto.

Il dettaglio sfuggito nello spot

Questi riferimenti sono stati del tutto cancellati e adesso lo spot è più breve, ma c’è un dettaglio di cui i creatori non si sono accorti e non sono riusciti a rimuovere.

In un frame si può notare Ilary distesa sul letto beatamente avvolta dalle sue fresche lenzuola mentre si gode l’odore emanato dall’ammorbidente in questione durante la sua pennichella.

Accanto al letto però, sul comodino, appare una cornice al cui interno c’è la foto di Ilary in compagnia proprio di Francesco Totti. Quindi per quanto abbiano cercato di eliminare i riferimenti al suo ex marito, non ci sono riusciti del tutto.

Evidentemente si è trattata di una vista, dato che si poteva rimediare ingrandendo l’inquadratura ed eliminando questo dettaglio che non è sfuggito agli occhi di TvBlog che ha fatto notare questo particolare.

Dopo la segnalazione da parte del sito, vedremo se in onda lo spot verrà nuovamente modificato o se ne verrà creato uno nuovo di zecca, dato che la pubblicità è in onda da ormai molti mesi e che quindi l’idea di girarne uno nuovo non sarebbe impensabile.