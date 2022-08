Iva Zanicchi, incredibile: la figlia è proprio lei ma nessuno l’ha mai capito | L’abbiamo vista in TV

La cantante Iva Zanicchi ha una figlia che è spesso abbiamo visto in televisione. Ecco di chi si tratta.

Iva Zanicchi è una cantante considerata tra le migliori nella musica italiana che nel corso della sua carriera ha collezionato numerose soddisfazioni in campo musicale vincendo per ben tre volte il Festival di Sanremo.

Grazie alla sua ugola d’oro, è rinominata l’Aquila di Ligonchio e oltre ad aver avuto una florida carriera nel campo musicale, che l’ha portata anche a partecipare all’Eurovision Song Contest, parallelamente ha avuto un percorso sia in campo politico che televisivo.

Iva Zanicchi: ecco la figlia della cantante

Ma per via dei suoi impegni, Iva Zanicchi ha dovuto un po’ trascurare sua figlia che ha sofferto della mancanza materna e non immaginerete mai di chi si tratta, nonostante l’abbiamo vista molte volte in televisione.

La cantante, è tornata in gara al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Voglio Amarti e dopo essersi esibita sul palco del Teatro Ariston ha partecipato come giudice, in sostituzione di alcuni giurati, e come cantante alla terza edizione de Il cantante mascherato.

In quell’occasione ha duettato con Paolo Conticini, mascherato da Volpe ed ha espresso la volontà di voler reincidere il brano sanremese proprio con lui senza sapere chi si celasse dietro la maschera.

In questi ultimi giorni, però, Iva Zanicchi si è adirata molto nei confronti di un hacker che ha rubato tutti i dati del suo telefono e il suo account di Instagram pubblicando tra le storie della donna una sua foto intima.

Nella foto, la Zanicchi era stata fotografata mentre si appisolava su un divano con il vestito alzato mettendo in mostra le sue nudità. La foto è stata subito rimossa dal suo profilo ma è rimasta in giro nel web.

Dopo essersi riappropriata grazie ai suoi collaboratori dei suoi dati, la cantante ha ammesso di aver trovato di cattivo gusto il gesto dell’hacker anche se avesse voluto farlo in modo spiritoso e non per denigrarla.

La Zanicchi, è una donna molto autoironica, come abbiamo avuto modo di vedere in tutti questi anno quando ha preso parte ad alcune trasmissioni ma questo gesto non le è affatto piaciuto.

La cantante, verso la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 ha avuto un enorme successo per via della conduzione del programma Ok, Il prezzo è giusto! che l’ha fatta diventare una vara e propria icona della televisione italiana.

La nuova sfida di Iva e il suo rimpianto

La donna si è sempre mostrata pronta a nuove sfide e presto sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e proprio in attesa di muovere i primi passi sulla pista da ballo ha ammesso di aver chiesto a Milly Carlucci nessun trattamento di favore per la sua età.

La cantante ha dichiarato di voler provare tutti i tipi di ballo chiedendo esplicitamente di metterla alla prove anche con i balli più ardui come potrebbe essere un rock’n’roll perché vuole viversi questa nuova avventura nel migliore dei modi.

Iva Zanicchi però ha un rimpianto, quello di non essere stata vicino a sua figlia quando ne aveva bisogno. Infatti la donna, ha ammesso che la sua prima figlia ha ammesso di aver sentito la sua mancanza.

Iva è la madre di Michela Ansoldi, figlia di Antonio Ansoldi, uno dei discografici più noti d’Italia scomparso nel 1979.

La donna è apparsa insieme a sua madre in molti programmi televisivi tra cui Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e recentemente l’abbiamo vista ospite assieme a sua madre a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Iva Zanicchi ammette di aver sbagliato tutto con sua figlia e che potesse tornare indietro la porterebbe con se nei suoi tour per poterla proteggere e non farle sentire la mancanza di una figura materna.