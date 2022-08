“Ti amo, riposa con gli angeli”, Ornella Muti: quel lutto improvviso le ha stravolto la vita

Ornella Muti ha vissuto un grave lutto che ha coinvolto tutta la sua famiglia stravolgendole completamente la vita. Ecco le parole della donna sulla vicenda

Ornella Muti è un’attrice italiana che ha avuto modo durante la sua carriera di incantare milioni di italiani e che ha preso parte anche ad alcune pellicole cinematografiche in ambito internazionale.

Ultimamente l’abbiamo vista nei mesi scorsi al fianco di Amadeus, che l’ha scelta assieme a Drusilla Foer, Lorena Cesarini, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta come una delle co-conduttrici del 72° Festival di Sanremo.

Ornella Muti e il lutto che l’ha stravolta

Per l’occasione, la donna si è mostrata in tutta la sua bellezza nascondendo la tristezza di aver perso una persona a lei molto cara qualche tempo prima il quale dolore ancora oggi è ancora forte e la sua mancanza si sente ogni giorno.

L’attrice, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, ha dimostrato di avere un forte talento in ambito recitativo interpretando sul grande schermo la prima donna a rifiutare un matrimonio riparatore.

In quel periodo, la Muti aveva solo 14 anni ed ha dimostrato a tutti quanti di avere un enorme talento che l’ha resa l’attrice tanto ammirata che è oggi dopo una carriera molto soddisfacente.

Il suo nome d’arte è stato deciso da Damiano Damiani, regista della pellicola in questione, intitolata La Moglie Più bella prendendo in prestito il nome Ornella da un personaggio de La Figlia di Jorio mentre il cognome dalla protagonista de Il Piacere, tutti e due opere di D’Annunzio.

Il motivo di questo cambio nome, fu fatto per via di non creare confusione tra la Muti e l’attrice Laura Rivelli per via del loro cognome omonimo e pertanto si è pensato di trovarle un nome d’arte originale.

La grande popolarità però arriva con il film Romanzo Popolare di Mario Monicelli dove da vita al personaggio di Vicenzina mentre era incinta di uno dei suoi figli e successivamente prende parte ad altre pellicole cinematografiche.

Spesso è stata partner di Adriano Celentano e insieme hanno recitato in due pellicole Innamorato pazzo e Il bisbetico domato e la loro complicità è stato oggetto di una crisi matrimoniale tra il molleggiato e sua moglie Claudia Mori.

Infatti, dopo anni, entrambi hanno confermato di aver avuto una leison e di aver avuto una storia e il cantante ha ammesso che quella con la Muti è stata l’unica infedeltà nei confronti della Mori.

Ornella, invece, in una delle sue interviste ha affermato che Celentano era molto geloso di lei e che i due si amavano davvero, dichiarando di amarlo ancora per via del fatto di essere un uomo buono e divertente.

Adesso tra i due non c’è più niente e Celentano trascorre la sua vita con sua moglie Claudia Mori, e questa vicenda ormai è solo un vecchio ricordo risalente a molti decenni fa.

Il dramma famigliare

La Muti ha avuto nel corso della sua vita due grandi amori quello con Federico Fachinetti e quello con Andrea Orano, mentre attualmente è impegnata dal 2008 con l’imprenditore Fabrice Kerhervè.

Dal primo matrimonio ha avuto due figli Carolina e Andrea mentre Naike Rivelli, che porta il cognome di sua madre nonostante pensava fosse anche lei figlia di Federico, ha scoperto solo in età adulta di essere figlia di un altro uomo. Per lei è stato uno shock ma il nome del vero padre di Naike non è mai stato rivelato.

Ornella, in questi ultimi anni, ha dovuto fare i conti con un lutto che ha coinvolto sua figlia Carolina. La donna nel 2020 è rimasta vedova di suo marito Andrea Longhi che è passato a miglior vita dopo una lunga lotta con un tumore scoperto nel 2017.

La donna dopo la morte di suo marito, ha pubblicato un post su Instagram dove ha scritto di amarlo: “Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”.

L’uomo, ha lasciato sua moglie e due figli Alessandro e Giulia, e Ornella Muti, dopo il lutto cerca di essere sempre vicino a sua figlia e ai suoi nipoti.