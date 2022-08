Tartufini al cacao, il dopo cena che farà perdere la testa a chiunque: solo 35 kcal

Per la composizione dei nostri tartufini al cacao si dovrà con un cucchiaio prendere una parte del composto, per lavorarlo con i palmi delle mani, in modo da farne delle palline.

Infine passiamo le palline ricavate nel cacao amaro in polvere.

Mettiamo il cacao amaro in un piatto e rotoliamo le palline ricavate nel cacao amaro in polvere. Una volta che sono state avvolte nella polvere di cacao tutte le palline, le mettiamo in un piatto e poi nel frigo per renderle più compatte.

Dovranno rimanere in frigorifero per non meno di una trentina di minuti, passati i quali sono pronti per essere serviti. Una vera goduria!