“Non si chiude un taglio fatto”, Chanel senza freni: la frecciatina a papà Totti è devastante

Chanel Totti senza freni

Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e di Francesco. La famosa figlia d’arte è stata travolta dal ciclone mediatico dopo che i suoi genitori hanno annunciato, con grande sorpresa di tutti, la separazione.

Dopo 20 anni insieme e una famiglia meravigliosa, l’ex letterina di Passaparola e il calciatore più famoso del mondo hanno deciso di dividere le loro strade. La ragione? Chiaramente il terribile tradimento di Francesco con Noemi Bocchi.

L’ex signora Caucci ha distrutto una famiglia. Chanel, Isabel e Cristian sono i tre figli della famosa coppia che stanno pagando le conseguenze degli errori commessi dal famoso genitore. A risentirne maggiormente è proprio la secondogenita di casa Totti-Blasi che sui social non si risparmia. Arriva la frecciatina al vetriolo a papà Francesco che lascia di stucco.

La frecciatina di Chanel sconvolge i social

Chanel Totti non si risparmia e sui social diventa regina di gossip e polemiche. La secondogenita di Ilary e Francesco sta trascorrendo le vacanze lontana dai genitori. Mentre Cristian e Isabel sono a Sabaudia con il papà e Ilary è in giro per l’Italia, in vacanza con degli amici, la bella biondina è invece in modalità relax con il suo gruppo di compagni.

Da quando la sua famiglia è stata travolta dal ciclone mediatico, Chanel è ritornata come una leonessa sui social e in più occasioni non ha mancato di lanciare, a modo suo, delle frecciatine che a detta di molti sembrano essere rivolte proprio al papà.

Chanel non avrebbe per nulla digerito la separazione dei genitori ma a farle male è soprattutto il tradimento di Francesco nei confronti di mamma Ilary. Avete visto che cosa ha fatto sui social? Nelle scorse ore, la regina di tik tok, Channel Totti, si è mostrata mentre canta una canzone che ha una frase davvero eloquente e che sembra essere rivolta proprio a Francesco.

Nel video in questione, si vede la bella figlia di Ilary Blasi cantare un brano di Rose Villain, Michelle Pfeiffer. A colpire però è in particolare un verso che recita così:

“Non si chiude un taglio fatto con un eyeliner”.

Molti utenti social hanno fatto caso a questo verso che viene cantato dalla figlia di Ilary e Francesco e sempre sul web, in tanti hanno creduto che questa particolare frase sia stata indirizzata da Chanel a Francesco.

La ragazza starà sicuramente soffrendo per la fine del matrimonio dei suoi genitori e i social sono per lei uno strumento in cui trovare pace e svago ma anche il luogo perfetto per lanciare frecciatine al vetriolo implicite ma che arrivano comunque, come un colpo al cuore, ai diretti interessati.