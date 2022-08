“Ha 30 anni ed è ricchissimo”, Elisabetta Gregoraci: dopo Briatore il suo cuore batte per lui

Splendida notizia per la nota conduttrice Elisabetta Gregoraci, dopo l’allontanamento del noto imprenditore Flavio Briatore lei perde completamente la testa per un giovane 30enne. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta e come è nata l’attrazione fra i due.

È ormai diverso tempo che la nota conduttrice ed il noto imprenditore si sono detti addio, sentimentalmente parlando. Nonostante questo però in diverse occasioni si sono esposti insieme senza porsi alcuno scrupolo a riguardo. Proprio per questo motivo in molti si sarebbero aspettati un ritorno di fiamma che ristabilisse l’ordine fra il loro strano rapporto. Ad oggi però pare che la loro relazione sia semplicemente una storia passato. Ovviamente entrambi si sono impegnati pubblicamente nel mantenere un ottimo rapporto di amicizia proprio per preservare la privacy e la crescita del loro figlio.

Per questo motivo appunto hanno deciso di mettere da parte ogni rancore ed esserci in qualsiasi situazione senza riscontrare quindi alcuna tipologia di problemi, troncandoli quindi sul nascere. Inoltre l’affetto che hanno trovato l’uno nei confronti dell’altra è semplicemente mutato ma è ancor presente. Solo qualche mese fa appunto il noto imprenditore ha dovuto affrontare un momento particolarmente delicato nella sua vita per via di alcune condizioni di salute preoccupanti.

La conduttrice allora come oggi non si è rimboccata le maniche e gli è stato a fianco per tutto il tempo possibile. Nonostante la loro complicità però la loro storia è ormai sepolta, lei appunto pare che si sia incredibilmente avvicinata ad un altro grande volto. Vediamo quindi di chi si tratta effettivamente e come è nata la loro frequentazione.

Elisabetta Gregoraci perde completamente la testa per lui: dopo Briatore il suo cuore appartiene ad un 30enne: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni la donna attualmente è letteralmente spensierata e priva di impegni sentimentali. Proprio per questo motivo infatti ha deciso inspiegabilmente di avvicinarsi ad altro grande volto nel mondo dell’imprenditoria. Stiamo indubbiamente parlando del famoso Giulio Fratini, ovvero ex storico della nota Roberta Morise. La relazione di questi ultimi ha toccato il fondo ed inoltre si è parlato perfino di un tradimento da parte dell’imprenditore.

“So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po’ meno buona. Io continuo per la mia strada, non mi faccio piegare, affronto come sempre le delusioni a testa alta. E continuerò a credere nell’amore”

Queste sono le parole della giovane donna, rilasciate durante un’intervista al settimanale Confidenze. Il speciale rapporto creato dall’imprenditore Giulio e la nota conduttrice ex di Flavio Briatore pare che si sia acceso durante l’inaugurazione di una nuova attività. Secondo quanto riportato proprio dal settimanale DiPiù Tv, i due avrebbero perfino trascorso del tempo insieme al Twiga di Forte dei Marmi. Inoltre pare proprio che l’imprenditore sia particolarmente interessato a lei. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente come si evolverà la loro conoscenza.