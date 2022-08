Le impennate dei prezzi delle materie prime non conoscono tregua e ricadono regolarmente sul costo alla pompa di benzina.

Nonostante questo, oltre a recarsi alla pompa con un prezzo inferiore e al self service, ci sono degli orari che potrebbero venire incontro agli automobilisti.

In termini umani, i redditi delle persone sono in calo. Inoltre le difficoltà sono aumentate, motivo per cui ogni occasione di risparmio è rilevante sull’economia di una famiglia.

Fare la coda per fare benzina non è mai piacevole, farla in estate quanto le temperature toccano livelli ingestibili può essere fatale, se non abbiamo in macchina l’aria condizionata e una bottiglia d’acqua!

D’altra parte sembra davvero che ci si dovrà abituare a queste impennate sui prezzi delle materie prime, che alla fine arrivano alla benzina.

Il trasporto su gomma è la principale forma di trasferimento delle merci in Italia, e al momento non lascia alternative.

Possedere un auto diventa sempre più difficoltoso! Motivo per cui se si vuole continuare a possederne una, “se non ne possiamo fare a meno”, conoscere la compagnia di assicurazioni fa prezzi migliori, aiuta.

Cosi come aiuta a risparmiare un mucchio di soldi sapere quando conviene il pieno di benzina, le ore migliori per spendere anche meno.

Che si voglia fare il pieno o semplicemente fare rifornimento ci sono degli orari che andrebbero privilegiati per risparmiare sul costo del carburante.

Anche in questo caso l’intervento di esperti del settore viene in soccorso degli automobilisti, ai quali viene consigliato di abbinare due scelte: prediligere alcuni giorni ed alcuni orari per andare al fare benzina!

A che ora fare benzina?

Tralasciamo in quale giorno della settimana converrebbe fare un bel pieno… gli esperti nella loro analisi hanno determinato che “se vogliamo avere un prezzo più basso per riempire il serbatoio della nostra macchina”, dobbiamo recarci alla pompa nella fascia serale. E non solo per questo motivo.

Inoltre ci sarebbe una una differenza nella stagionalità del fare il pieno. Se in inverno la scelta è irrilevante, nel periodo estivo no, anzi per essere precisi questa scelta andrebbe operata a partire dalla primavera.

E in questo caso le variazioni metereologiche hanno un loro perché. Durante le giornate più assolate, si ha una notevole perdita di idrocarburi per effetto della loro evaporazione.

Per esempio, è il caso del Sud ( ed in generale del periodo estivo), in cui la bella stagione si presenta con alcune settimane in anticipo in confronto a quanto avviene nel resto del Paese.

Di conseguenza, se si sceglie di procedere al loro rifornimento di carburante a metà settimana, in serata ( quando il caldo comincia a farsi sentire), la voce di spesa potrebbe fare la differenza.

Potrebbe trattarsi anche di qualche centesimo alla volta, ma se moltiplicato per un mese o un anno intero, questo può rendere soddisfatto un automobilista virtuoso.