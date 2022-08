“Auguroni”, sudditi al settimo cielo per Meghan Markle: Harry non aspettava altro

Meravigliose notizie per Meghan Markle e il principe Harry. Arriva la conferma: i sudditi al settimo cielo per loro. Il rampollo di casa inglese non aspettava altro.

Il principe Harry non può contenere l’emozione e la gioia, il suo cuore è colmo di felicità: auguroni a Meghan Markle che lascia tutti di stucco!

Harry e Meghan protagonisti del gossip

Tra le coppie reali più amate della famiglia Windsor, vi è sicuramente quella composta da Harry e Meghan. Sebbene i duchi di Cambridge, William e Kate, occupino sempre il primo posto nella classifica di gradimento non solo dei sudditi inglesi ma anche del mondo, il secondogenito di Carlo e Diana e la ex attrice americana, sono comunque in lizza tra i reali preferiti e più benvoluti.

Loro che da quando hanno contratto il matrimonio hanno deciso di lasciare la Royal Family per vivere una vita comune e più normale, per quanto tale la si possa definire, in America, sono spesso stati i protagonisti di gossip e pettegolezzi. Se fino a qualche mese fa si è parlato di loro per crisi, figli segreti e presunti tradimenti, oggi arriva una lieta notizia che lascia senza parole.

Il principe Harry non può contenere l’emozione, è felicissimo: tanti auguri a Meghan che si ritrova a vivere una situazione emozionante.

Il principe Harry è al settimo cielo

Il rampollo inglese è al settimo cielo, il suo cuore è colmo di felicità. Che cosa sta succedendo nella famiglia dei Sussex? Non si tratta purtroppo dell’annuncio di un nuovo Royal baby in arrivo ma di un altro evento altrettanto importante: il compleanno di Meghan Markle!

La meravigliosa duchessa, ex attrice americana, ha celebrato qualche giorno fa il suo quarantunesimo compleanno. Se fino a ora si è parlato di crisi, divorzio e tradimenti per i due chiacchieratissimi reali, il lieto evento che ha travolto la Markle mette a tacere tutte le malelingue.

Harry e Meghan sono innamorati più che mai e hanno trascorso il compleanno di lei, felici e in compagnia di altri amici. La duchessa, che potrebbe permettersi tutti i lussi del mondo e soprattutto di celebrare il compleanno nel miglior modo possibile, quest’anno ha optato per la semplicità.

Con grande sorpresa di tutti, facendo così ricredere i tanti che l’hanno sempre criticata, Meghan ha optato per una semplice festa in famiglia con pochi amici intimi, il marito e i suoi due è meravigliosi figli. Come ogni compleanno che si rispetti, sono arrivati anche i regali e il principe Harry ha saputo sorprenderla anche questa volta.

Il duca del Sussex ha sempre omaggiato la sua consorte con regali meravigliosi e costosi. La passione più grande della Markle? Gioielli e opere d’arte. Come fa sapere la rivista Ok, Harry ha sorpreso Meghan, nel corso di questi anni, con dei presenti straordinari.

Tutti i regali per la Markle

Per esempio, ha regalato lei un braccialetto Cartier Love che la duchessa indossa sempre agli impegni reali e che costa ben 38.000 sterline. Si tratta di un bracciale in oro giallo a 18 carati con due diamanti. Per il 36esimo compleanno invece dal suo consorte Meghan ha ricevuto un’auto nuova, una Mini Cooper dal valore di 31.000 sterline e per il suo quarantunesimo compleanno?

Ancora non sono venute fuori news succulente a riguardo ma si crede che il principe abbia optato anche questa volta per un gioiello costosissimo. Intanto da Buckingham Palace arrivano gli auguri per la bella duchessa. Sia William che Kate, sia Carlo che Camilla, hanno dedicato sui social un messaggio semplice ma dolcissimo dedicato alla duchessa.