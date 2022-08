“Amore infinito” Miriana Trevisan: la dolce dedica per lui commuove tutti | Non l’ha mai dimenticato

La famosissima ex concorrente del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan incanta tutti con una dedica del tutto singolare e particolarmente commovente. Il suo amore per lui non è mai mutato. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente.

La nota ex concorrente del Grande Fratello Vip torna a fra parlare di sé dopo ormai molto tempo. Come ben saprete il suo nome ha ricoperto un ruolo incredibilmente fondamentale nel mondo dello spettacolo e del gossip per moltissimo tempo. Negli ultimi anni infatti non si faceva altro che parlare di lei e dei suoi avvicinamenti sospetti. Ovviamente non tutti flirt sospettati corrispondevano alla realtà ma alcuni di questi sono bastati per attirare incredibilmente l’attenzione del pubblico.

Come vi abbiamo già anticipato e come ben saprete la donna ha deciso di prendere parte nel cast della scorsa edizione del noto programma condotto dal famoso presentatore Alfonso Signorini. Il suo percorso ha subito vari colpi dal momento che la donna ha vissuto molti alti e bassi. Nonostante questo però è comunque riuscita a trovare l’amore proprio all’interno della casa, quindi sotto gli occhi di tutti gli italiani.

La sua relazione con l’ex vippone Biagio ha attirato molte critiche proprio per via della leggerezza di entrambi e la differenza di età. Successivamente la loro storia si è sciolta subito dopo il termine del programma. Attualmente però la donna appare comunque innamorata. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Miriana Trevisan e la dedica commovente nei suoi confronti: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato la donna ha vissuto negli anni innumerevoli alti e bassi immergendosi in diverse relazioni. Solo una persona però le ha rubato completamente il cuore facendola innamorare perdutamente. Questa persona ovviamente è suo padre Loris. Quest’ultimo purtroppo è venuto a mancare e per lei fu un duro colpo. Nella giornata del 10 agosto quindi ha deciso di omaggiarlo con un semplice ma commovente pensiero, seguito poi dal saluto della madre nonché moglie di Loris.

“Oggi è l’onomastico di Loris ( papà). Guarderemo insieme le stelle che scivolano nel cielo. Una sarà un suo saluto. Così immagino. Si. Io credo di sì. Sarò sempre la sua bimba.

Un minuto dopo aver scritto il mio pensiero mia madre ha scritto quanto segue nella chat di famiglia: Loris il 10.8 si recava con i nipotini sul terrazzo, munito di binocolo e cannocchiale per far vedere le stelle cadenti e la sua scia luminosa… Sempre ogni anno. Anche tu Loris hai lasciato a tutti noi una luce che scintilla come stelle che si posa su di noi come rugiada. TUA MOGLIE MARIA. Indivisibile l’amore.”

Queste sono le parole della nota showgirl e della mamma, pubblicate sul suo profilo Instagram e seguite da alcuni scatti che le ritraggono insieme a lui.