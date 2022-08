Water ingiallito e pieno zeppo di calcare, rimuovi tutto con questo ingrediente in cucina

Pulire ed igienizzare il bagno è sempre un compito arduo che toglie tantissimo tempo. Ma per ottimizzare le tempistiche e rimuovere il calcare in 1 minuto basterebbe usare solamente un ingrediente da cucina. Un rimedio semplice e naturale: scopriamo di più.

Il bagno è la stanza che va più pulita ed igienizzata di tutte. Non per un fatto di estetica, ma di salute. Se la camera da letto possiamo lasciarla in disordine, il bagno deve essere comunque impeccabile. Ma ammettiamo che è una grande scocciatura che ci toglie diverso tempo. Ci si mette ore per disinfettarlo a fondo. Senza dubbio, una delle faccende più noiose e non affatto gradevoli è rendere il fondo del water limpido e profumato.

Ma non tutti sanno che esiste un trucchetto per la pulizia del wc. E’ semplice, efficace ed economico. Ma soprattutto rispetta l’ambiente dato che non contiene nessun componente chimico essendo fatto in casa. Siete curiosi di scoprire di quale ingrediente si tratta? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Il fondo giallo del water: come eliminarlo

Può capitare che nel water si formino delle macchie gialle a causa del calcare che si stabilizza nell’acqua dello scarico, ma ammettiamolo, esteticamente non è affatto piacevole da vedere, soprattutto se qualche ospite vuole usufruire un attimo del bagno.

Proprio per questo, dobbiamo agire in fretta per eliminarlo totalmente. Come fare? Basterà prendere degli ingredienti ed utilizzarli con la guida che vi spiegheremo oggi. Ovviamente, non ci affideremo a prodotti chimici, bensì ad ingredienti che abbiamo tutti a casa: scopriamo di più.

Water ingiallito: il rimedio infallibile

Per togliere le macchie gialle di calcare dal WC e non farle ritornare mai più, possiamo affidarci a ben 5 ingredienti, ma quali sono? Stiamo parlando di Sale grosso, Bicarbonato, Acido Citrico, Acqua ossigenata e Limone e aceto.

Il più antico metodo è proprio quello con il sale grosso da cucina. Dona brillantezza e sbianca le ceramiche ed è adatto per questa operazione. Ma come fare? Basterà rimediare qualche cucchiaio di sale grosso sulla macchia del water e lasciarlo in posa per un’intera notte ed il gioco è fatto.

Come vi abbiamo detto, vi basterà davvero poco. questo fantastico ingrediente non è l’unico che può darci una mano, ce ne sono tanti altri. Ma nella maggior parte dei casi vi basterà questo. Ma se vedete che la macchia non si è tolta del tutto, potete ripetere l’operazione finché non diventerà bianco e splendente, sembra un water appena comprato. La differenza co l’utilizzo degli altri alimenti si nota rispetto agli altri ingredienti.