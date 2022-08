Ventilatore, questi consumano 15 volte meno del condizionatore: rinfrescano tutta casa

By

Per quanto il caldo sia insopportabile, non tutti amano avere in casa l’aria condizionata preferendo a questa un buon ventilatore.

I ventilatori sono una buona soluzione ai picchi di caldo di questa torrida estate, scegliere il migliore farà la differenza anche sul costo della bolletta dell’energia elettrica.

Condizionatore si o no

Ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, circolano voci sui condizionatori e su come l’aria condizionata sia cattiva o meno. Per quanto molti di noi continueranno ad utilizzare l’aria condizionata fino all’arrivo dell’autunno, ci sono allo stesso molte persone che del condizionatore, che crei problemi o meno di allergie o che il suo freddo faccia ammalare non importa nulla. Per principio amano il ventilatore. È’ ovvio che una cosa è attivare l’aria condizionata e un’altra è abusare dell’aria condizionata. Si tratta di evitare sbalzi di temperatura. In estate, la temperatura ideale è di circa tra 24 e 26 ºC. Dunque, non è consigliabile essere esposti direttamente al flusso d’aria principale. L’installazione del condizionatore ha un certo costo, ed è molto importante quando si parla di efficienza. Questo è un altro deterrente per chi non ama avere un condizionatore in casa insieme all’impatto che ha sull’aria al di fuori della nostra casa che diventa più calda.

Acquistare un ventilatore

L’efficacia di ogni dispositivo dipende dalla quantità di aria che riesce a muovere, motivo per cui si consiglia di fare in modo che la forma delle lame e le velocità si adattino alle proprie esigenze.

Nonostante si stia già raggiungendo la metà dell’estate, ci sono ancora molte giornate di caldo intenso e, quindi, di spiaggia, piscina e gelato.

Ma le alte temperature non solo lasciano esperienze positive, l’aumento eccessivo dei termometri all’interno della casa può provocarci disagio o addirittura insonnia.

Per questo in tanti stanno valutando l’idea di acquistare un ventilatore in casa per combattere il caldo, ma con l’ampia gamma offerta dal mercato, a volte è difficile sceglierne uno.

Quando si acquista un ventilatore, è importante prestare attenzione a diversi aspetti, come la dimensione delle pale e il diametro, più grande è il dispositivo e più grandi sono le pale, maggiore è il volume d’aria che sposterà il ventilatore.

Il grado di velocità, il flusso d’aria massimo che sposta, l’orientamento dell’aria o se dispone di una griglia di protezione per impedire l’accesso alle lame: su alcuni modelli può essere aperta per pulire l’apparecchio.

Inoltre, è anche conveniente guardare il livello di rumore che può generare la ventola. A questo punto, devi sapere che una ventola grande che gira lentamente è più silenziosa e consuma meno di una piccola che gira velocemente.

Conviene invece controllare che il supporto garantisca una buona stabilità al ventilatore anche in movimento. È anche importante notare che il dispositivo è dotato di un’etichetta di sicurezza e del simbolo CE.