“Riportatelo indietro”, rischio salmonella: un grande marchio ritirato | Non metterlo a tavola

Pochi giorni fa, precisamente il 5 agosto 2022, il Ministero della Salute ha emanato una nuova allerta alimentare nei supermercati a causa di un prodotto non a norma. Sapete di quale marchio stiamo parlando? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di quello.

La Salmonella è una delle malattie alimentari più diffuse e conosciute. Temutissima, infatti, secondo l’OMS, ovvero, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno colpisca decine di milioni di persone in tutto il mondo. Ma non solo, causa anche più di centomila morti. Proprio per questo è importante fare attenzione alla qualità dei prodotti.

Poco fa un celebre marchio di salume è stato ritirato da tutti i supermercati, infatti, il Ministero della Salute è stato costretto ad allarmare la clientela invitando tutte le persone che avevano acquistato quel prodotto di rimandarlo indietro perché si potrebbe essere colpiti da dei gravi rischi. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo insieme: Vediamo i lotti e il motivo del richiamo.

Ministero della Salute, nuova allerta alimentare

In questi ultimi anni I controlli alimentari sui prodotti, stanno sempre più aumentando a causa dei molteplici rischi chimici dei cibi che vengono messi in vendita in quasi tutti i supermercati d’Italia.

Anche nelle scorse ore è stata condivisa una nuova allerta sul sito ufficiale su un noto salume. Il prodotto è stato richiamato a causa di un rischio “microbiologico”, una possibile contaminazione che mette a rischio la salute dei consumatori. Proprio per questo sono stati ritirati tutti i lotti dal mercato. Ma di quale prodotto si tratta? scopriamolo insieme.

Tutti i lotti richiamati: il grave rischio

Recentemente dai supermercati è stato ritirato l’intero lotto di produzione con numero identificativo: 220726UE. Si tratta di ‘Salsiccia fresca di puro suino/ Pasta di salsiccia‘. L’alimento è stato richiamato per rischio microbiologico. Il produttore è: Salumificio F.lli Cavallo S.R.L., invece, il marchio di identificazione dello stabilimento del lotto ritirato è: 1545M.

Nel comunicato viene fatto presente che l’alimento sarebbe stato contaminato dalla salmonella SPP. Proprio per questo si consiglia di non mangiarlo assolutamente ma di restituirlo al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso anche senza mostrare lo scontrino in cassa.

Il rischio è davvero alto, la Salmonella è una delle malattie più diffuse e pericolose. In tutto il mondo causa più di i centomila morti. I sintomi più frequenti sono: febbre, mal di testa, costipazione, dolore muscolare e/o addominale. dolore alla milza, eruzione cutanea, depressione e battito cardiaco basso. E’ una malattia davvero terribile e dolorosa da affrontare, addirittura se non la si cura o non si prende in tempo si rischia anche di morire.