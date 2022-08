Gratta e Vinci, quello più vincente costa solo 1 euro: non lo considera mai nessuno

Gratta e Vinci: quello più vincente è quello che ha un costo di un euro. Tutti non lo considerano, ma è quello che permette di incassare una bella cifra.

Gratta e Vinci: scopriamo qual è quello più vincente, ha un costo di 1 euro e non lo considera mai nessuno. In circolazione ci sono Gratta e Vinci e di diverse fasce di prezzo, che vanno da un euro a quelli da venti euro. Basta tentare la Fortuna investendo pochi euro.

Gratta e Vinci più vincenti: ecco la classifica

Per individuare il Gratta e Vinci più vincente è necessario fare diverse valutazioni.

Nuovo Sette e mezzo

Il nuovo Sette e mezzo è il biglietto Gratta e Vinci che ha un costo di un euro e consente di vincere fino a 7.000 euro. La probabilità di vincita è pari ad un biglietto ogni 11,09 e la probabilità di vincita massima è pari ad 1 biglietto ogni 480.000. Come si gioca? È necessario scoprire le carte del “BANCO” e “LE TUE CARTE”. Nel caso in cui il punteggio de “LE TUE CARTE” supera il punteggio delle carte del “BANCO”, e non è superiore a sette e mezzo, si può vincere l’importo indicato sotto la scritta “PREMIO”. Per calcolare il punteggio delle carte il Re, la Regina ed il Fante valgono mezzo punto, mentre l’Asso vale un punto.

New Turista per 10 anni

Il nuovo Turista per 10 anni è il Gratta e Vinci che ha un costo di due euro, consente di vincere € 50.000,00 + una rendita di € 2.000,00 al mese per 10 anni + € diecimila di bonus finale. La probabilità di vincita è di un biglietto ogni 8,52 e la probabilità di vincita massima è di 1 biglietto ogni 4.080.00. Per giocare a questo Gratta e Vinci è necessario scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di tre barche a vela, il numero “BONUS X2” nascosto dall’immagine di una ciambella di salvataggio ed i numeri oscurati dai dieci riquadri in cui è suddivisa la sezione “I TUOI NUMERI”.

M’ama non m’ama

M’ama non m’ama è un Gratta e Vinci che ha un costo pari a tre euro. La vincita massima è pari a 200.000 euro. La probabilità di vincita è pari ad un biglietto ogni 7,03 e la probabilità di vincita massima è pari a un biglietto ogni 5.040.000. Come si gioca? È necessario scoprire i simboli della sezione “I PETALI” nascosti dall’immagine di 14 petali bianchi di una margherita ed il “SIMBOLO BONUS” nascosto dal capolino della margherita.

Il Miliardario

È il Gratta e Vinci che ha un costo pari a 5 euro e consente di vincere fino a 500.000 euro. la probabilità di vincere è pari a 1 biglietto ogni 7,84 e la probabilità di vincita massima è pari a 1 biglietto ogni 6.000.000. Per giocare è necessario scoprire “I TUOI NUMERI”, celati dall’immagine di 15 blocchetti di banconote e i “NUMERI VINCENTI” nascosti dall’immagine di cinque monete.