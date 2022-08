“È ufficiale”, Noemi e Totti finalmente allo scoperto: la primissima foto che conferma tutto

Spuntano nuovi dettagli sulla relazione della nuovissima coppia formata da Francesco Totti e Noemi, i due sono stati beccati insieme pubblicamente: finalmente spuntano le prima foto che confermano i sospetti. Ecco tutti i dettagli a riguardo: dove si trovano.

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare dell’ormai nota separazione di una delle coppie più amate dal pubblico italiano. La nota conduttrice ed il Pupo di Roma hanno deciso inaspettatamente di allontanarsi. Ormai questo chiacchiericcio va vanti da molti mesi ed anzi è perfino stato smentito dai diretti interessati prima che la nota conduttrice entrasse all’interno dello studio de L’Isola dei Famosi. Da allora la sua famiglia ha continuato ad apparire sulle copertine più importanti nel mondo del gossip.

In queste ultime settimane sono molti i dettagli che sono trapelati sul loro conto e soprattutto sulla presunta vicinanza con la nuova fiamma del noto ex calciatore. In molti appunto si chiedono attualmente quando sia realmente nata al loro relazione dal momento che vi sono innumerevoli versioni a riguardo.

Nelle ultime ore però sono finalmente spuntati nuovi dettagli riguardo proprio il loro avvicinamento. Vediamo quindi tutti i dettagli a rigando e soprattutto cosa è successo realmente nelle ultime ore.

Noemi e Francesco Totti, spuntano finalmente i dettagli sulla loro relazione: cosa è realmente successo

Come ben saprete il noto calciatore attualmente si ritrova in vacanza nella villa di famiglia in cui ha trascorso gli ultimi 20 anni con la donna della sua vita ed i propri figli. Al momento insieme a lui vi sono proprio loro, i quali prima che arrivasse il padre hanno trascorso le vacanze insieme alla madre volando perfino in Tanzania.

Scorreva un chiacchiericcio che, proprio la nuova fiamma del noto Pupo di Roma avesse deciso di andare in vacanza proprio vicino a Sabaudia per vi dai una presunta gravidanza. Ebbene, spuntano finalmente le foto che la immortalano proprio sul bagnasciuga. Della presunta gravidanza però non vi è alcuna prova al momento poiché perfino dalle foto che attualmente circolano sul web non si intravede alcun pancino.

Questo però non esclude una possibile allo scoperto. Il semplice avvicinamento della donna, nonché Noemi, lascia presupporre molto dal momento che lei ha lasciato la sua amata Sardegna per potersi avvicinare alla sua attuale fiamma. Nel mentre la nota conduttrice ha deciso di godersi una piacevole vacanza in montagna lontana da ogni chiacchiericci. Tutto questo viene riportato perfino da Chi, diretto ovviamente dal collega della conduttrice Alfonso Signorini. Non ci resta quindi che attendere per capire quali saranno gli eventuali aggiornamenti.