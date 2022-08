Biscotti alla marmellata, non solo buoni ma anche salutari: 55 kcal di pura goduria

By

Se la colazione è il vostro momento più atteso, i biscotti alla marmellata fatti in casa vi daranno quella voglia in più di fare colazione a casa!

I biscotti quando li facciamo in casa sono sempre più buoni, e poi lasciano quel buon odore in tutte le stanze, nessuno può resistere a tanta dolcezza e hanno solo 55 calorie!

Biscotti alla marmellata

I biscotti alla marmellata fanno parte di quei ricordi ancestrali di un tempo, quando la preparazione dei dolci erano fatti per la colazione o la merenda nostra e dei nostri cari, Il profumo che si diffonde durante la fase della cottura un preludio che annuncia la bontà che andremo a gustare a breve.

Tolti dal forno appena caldi sono una vera poesia, se poi la marmellata l’abbiamo fatta noi sono ancora più preziosi e irresistibili. Cosa c’è di più genuino di un biscotto fatto con le nostre mani?!

Vediamo cosa ci occorre per preparare questa delizia e come procedere passo passo per la loro realizzazione.

Ingredienti per circa 34 biscotti alla marmellata

300 grammi di farina 00

90 ml di olio di semi (va bene anche di riso o di soia)

60 grammi di dolcificante Stevia (o 100 grammi di zucchero semolato)

2 cucchiaini di lievito vanigliato per dolci

1 uovo

1 tuorlo

1 buccia grattugiata di limone biologico

1 pizzico di sale

marmellata di albicocche senza zucchero q.b.

Preparazione

Partiamo con la realizzazione dei nostri deliziosi biscotti alla marmellata prendendo una capiente ciotola in cui verseremo: lo zucchero o il dolcificante Stevia secondo il nostro gusto personale, la scorza del limone, l’uovo, il tuorlo, e il sale e aiutandoci con una frusta a mano iniziamo a mescolare tutti gli ingredienti.

Quando il composto avrà raggiunto una consistenza spumosa e chiara uniamo la farina e il lievito ben setacciati, e senza mai smettere di utilizzare la frusta versiamo a filo l’olio.

Una volta che la farina si è assorbita, passiamo a lavorare ed impastare con le mani, lavorando fino a così da ottenere una pasta frolla,

Con la pasta realizzata dobbiamo fare delle palline il cui peso dovrà essere di circa 15/20 grammi ognuna.