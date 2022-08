Belen Rodriguez sgama tutto, scoop: sbattuto fuori casa | Si sfascia di nuovo la famiglia

La famosissima conduttrice e showgirl Belen Rodriguez lascia tutti senza parole prendendo una decisone del tutto inaspettata. La famiglia si divide nuovamente. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo davvero.

Come ben saprete in questi ultimi mesi l’attenzione mediatica del gossip si è basata principalmente sulla sua vita privata proprio per via dell’avvicinamento al noto ex ballerino Stefano De Martino, nonché suo ex marito e padre del suo primo figlio. I due appunto si sono riavvicinati subito dopo l’allontanamento dall’ormai noto Antonino Spinalbese, dopo ovviamente aver dato il benvenuto alla piccola Luna Marì. Da allora appunto sono iniziati i primi problemi ed è proprio in quel momento che gli ex coniugi si sono riuniti.

Attualmente entrambi vivono spenserai insieme condividendo ogni istante della propria giornata ed ovviamente sostenendosi a vicenda. La loro relazione quindi continua a procedere a gonfie vele ed anzi giorno entrambi sono più convinti di aver finalmente intrapreso la strada giusta per una lunga vita insieme.

Tutti noi però sappiamo che già in passato abbiamo assistito ad avvicinamento tra i due finito però in tragedia. A quanto pare, anche questa volta, è sfuggito un piccolo dettaglio he potrebbe in qualche modo capovolgere completamente la loro situazione.

La showgirl Belen Rodriguez nuovamente di fronte ad un bivio, la sua relazione con De Martino è fortemente a rischio

Come già anticipato in precedenza nelle ultime ore sono venuti a galla alcuni dettagli che potrebbero nuovamente mettere a rischio la relazione. Per chi non lo sapesse in passato il noto ex ballerino Stefano De Martino ha ricoperto il ruolo di inviato del noto programma L’Isola dei Famosi, quando però al comando vi era proprio una grande amica dell’attuale conduttrice televisiva. Stiamo indubbiamente parlando di Alessia Marcuzzi. A far luce sulla vicenda è proprio di Alessandro Rosica, conosciuto da tutti come l’investigatore_socialofficial.

“Parliamo del periodo precedente e post Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi. L’inviato fu proprio Stefano De Martino. La storia tra il belloccio napoletano e la showgirl non è mai stata semplice e questo lo sappiamo, Una cosa però non sarebbe andata già all’Argentina, sarebbe la frequentazione di Stefano con la sua collega ed ex amici Alessia Marcuzzi (sposata) ovviamente tutto all’oscuro di tutti. Sapete cos’è successo quando Ben si sarebbe accorta del misfatto? Avrebbe prima litigato con la Marcuzzi per poi buttare fuori di casa Stefano. [..] Sta di fatto che Belen e Alessia erano molto amiche, ad oggi invece solo un nitido follow su Instagram.“

Queste sono appunto le parole del noto Alessandro Rosica, il quale avrebbe riacceso dei dissapori nati e sepolti ormai molto tempo fa. Inoltre tutti noi conosciamo la storia che lega i due diretti interessati e sappiamo per certo che fra i due vi sono stati innumerevoli alti e bassi. Attualmente però sembrano procedere per il meglio, quindi perché accedere nuovamente la scintilla distruttiva?