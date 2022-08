Olivia Newton John: l’ultimo post prima della morte

Olivia Newton John è morta all’età di 73 anni dopo una lunghissima battaglia contro il cancro. Ecco il suo ultimo post social.

Olivia Newton John è stata un pilastro cinema internazionale. Una donna amatissima che ha regalato emozioni autentiche ai fan. Impossibile dimenticarla accanto a John Travolta in Grease. Un successo planetario che ha segnato diverse generazioni. La sua Sandy insieme al Grande Danny in Grease l’hanno consacrata per sempre tra le stelle di Hollywood. Da molti anni combatteva la battaglia contro il cancro al seno e purtroppo nei giorni scorsi ha perso la sua lunga lotta.

Olivia Newton John è mancata a 73 anni

Olivia Newton John è una donna che è stata travolta giovanissima dalla fama e guadagnato l’affetto del pubblico fin dai suoi esordi. Grease le ha dato modo di entrare nello show business mondiale.

Accanto a John Travolta ha fatto sognare generazioni intere. La sua vita è stata di dedizione e impegno nel cinema e come cantante. Purtroppo però la sua esistenza è stata segnata da una tremenda malattia.

L’attrice si è ammalata molti anni fa di cancro al seno. Nonostante la voglia di vivere il tumore non l’ha lasciata in pace ma è stato una costante dei suoi ultimi anni di vita.

Una battaglia nella quale ha però potuto vivere un meraviglioso amore col marito John Easterling. Ha sposato l’uomo nel 2008 e da allora le è stato accanto fino alla fine.

Suo marito si è dedicato alla ricerca di erbe e a miscelazioni naturali che potessero alleviare i dolori dei malati di cancro. Hanno anche fondato un’associazione che è incentrata sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove cure contro il tumore. Dopo anni di lotta purtroppo è venuta a mancare l’8 Agosto.

Ultimo post dell’attrice

Olivia Newton John ha lottato con le unghie e coi denti. Purtroppo però la malattia ha avuto la meglio. La lunga battaglia si è conclusa accanto al marito John e alla figlia.

Un paio di giorni prima della sua scomparsa la nota attrice ha condiviso un post molto dolce. Il suo ultimo scatto postato sui social la ritrae accanto al marito.

Una coppia felice e spensierata con lo sguardo innamorato. Uno scatto che fa male al cuore se si pensa che è stato postato soltanto due giorni prima della sua morte. Quando Olivia Newton John annuncio nel 2006 di essersi innamorata di suo marito ha voluto dare ai suoi amici un consiglio sincero. Ha confessato di aver detto ai suoi amici che non esiste età per innamorarsi. Lui l’ha supportata in tutto e per tutto durante la malattia. Ha cercato di trovare un modo per combatterla fino alla fine. La Sandy tanto amata di Grease si è spenta accanto a lui ed all’amata figlia.