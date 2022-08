“Niente di più bello che diventare nonna” Letizia Ortiz in lacrime di gioia: era il suo sogno

Letizia Ortiz in lacrime per la gioia, era il suo sogno più grande: “Niente di più bello che diventare nonna”. Arriva la confessione che lascia i sudditi senza parole. La Spagna resta di stucco.

Letizia Ortiz in un mare di lacrime. La rivelazione inaspettata lascia i sudditi del suo regno a bocca aperta: la gioia di ‘diventare nonna’ riempie il suo cuore di emozione.

Letizia Ortiz emozionata

La moglie di Filippo VI di Borbone, ex principe delle Asturie e attuale sovrano della penisola iberica, continua a far parlare di sé. Dal 2004, la famosa ex giornalista è una delle regine più chiacchierate e bersaglio di tabloid nazionali e internazionali.

Considerata fashion victim, It Queen e tra le donne più belle del mondo, al pari di Kate Middleton, la Ortiz ha sempre i riflettori puntati su di sé. Spesso la Reina Letizia è stata protagonista di gossip e pettegolezzi per via dei presunti tradimenti nei confronti del consorte Filippo e per i continui conflitti con la suocera, la Reina Sofia, con la quale in verità non è mai andata d’accordo.

Questa volta però si torna a parlare di lei per una ragione diversa. Arriva la confessione inaspettata che lascia di stucco. Proprio lei, la sovrana più amata della nazione, ha il cuore che scoppia di gioia: “Niente di più bello che diventare nonna”. Il suo sogno si è avverato.

I sudditi della Spagna a bocca aperta

“Non c’è niente di più bello che diventare nonna”: arriva una confessione inaspettata che lascia i sudditi della nazione iberica senza parole. Non è Letizia a diventare una giovane nonna ma a pronunciare questa espressione che è diventata virale, è stata qualche tempo fa Menchu Alvarez Del Valle, la famosa nonna della Reina Letizia. La signora, che è venuta a mancare nel 2021, ha rilasciato la sua ultima intervista nel 2020, in occasione del suo 92esimo compleanno al settimanale La Ràzon.

Menchu e Letizia sono sempre state legate da un rapporto molto stretto. La nonna della sovrana, che tra l’altro è un volto molto noto in Spagna, ha sempre desiderato una famiglia numerosa e sperava che la sua nipote prediletta, Letizia, le desse delle (pro)nipotine a cui donare tutto il suo amore.

La Alvarez non si è persa nemmeno un momento di crescita della Ortiz e figlie. Da quando sono nate Leonor e Sofia, è sempre stata al loro fianco. Nel 2019, con grande orgoglio, ha preso parte anche al debutto della futura sovrana spagnola, la principessa Leonor, al premio Principessa delle Asturie.

Proprio in occasione di questo evento così importante aveva affermato:

“Che meraviglia ricevere un bacio da ciascuno delle mie nipoti. Cosa posso chiedere di più? Penso che non ci sia niente di meglio che essere una nonna, è una cosa davvero molto carina”.

Classe 1928, Menchu Alvarez Del Valle è stata una importante conduttrice radiofonica spagnola e giornalista televisiva nonché non paterna della Reina Sofia. Legate da un amore incredibile, più volte Letizia ha espresso ammirazione e orgoglio per colei che ha sempre considerato una seconda madre.

Purtroppo nel 2021 è venuta a mancare ma fino a poco prima della sua scomparsa, Menchu ha continuato a prendere parte a circoli letterari parlando di letteratura e politica, due delle sue più grandi passioni. La morte della nonna paterna è stato un colpo duro da digerire per Letizia di Spagna che però ha potuto godere di tutto l’amore che sua nonna è stata capace di donare non solo a lei ma anche alle sue due meravigliose figlie.