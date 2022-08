“Ha una figlia con un altro uomo”, scandalo in casa reale inglese: famiglia disastrata

Scandalo nella casa reale inglese, ha scoperto tutto. Una famiglia si distrugge così: “Ha una figlia con un altro”. Dopo tempo viene fuori tutta la verità. Che batosta per la Royal Family!

La famiglia della Regina Elisabetta di nuovo nell’occhio del ciclone. Viene fuori la scomoda verità che nessuno osava immaginare: ha una figlia segreta. Matrimonio in bilico per la amatissima coppia reale.

Caos nella casa reale inglese

Sono ormai settimane che i tabloid nazionali e internazionali parlano quasi esclusivamente dei membri della Royal Family inglese. La Regina Elisabetta, in particolare, capostipite di una delle dinastie più famose del mondo, desta preoccupazione nei sudditi: non sta bene.

Sono iniziate a circolare, prepotenti, le voci di un probabile abbandono al trono da parte della monarca più longeva della storia che sarebbe pronta ad abdicare per far salire immediatamente sul trono inglese il figlio Carlo e la nuora Camilla.

Un cambio della guardia eccezionale che porrebbe fine a un’era, quella elisabettiana, che per più di mezzo secolo ha dominato la monarchia britannica. Intanto, proprio dalla Royal Family arriva uno scoop clamoroso che promette di far tremare la casa reale.

Viene fuori una scomoda verità di cui nessuno sapeva nulla. Una famiglia distrutta così, una coppia reale in crisi: spunta fuori una figlia segreta di cui nessuno sapeva nulla.

“Ha una figlia segreta”: la coppia reale in crisi

Arriva uno scoop clamoroso che riguarda una coppia amatissima, tra le più chiacchierate e discusse della Royal Family. Stiamo parlando di Harry e Meghan. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, la ex attrice americana avrebbe una “figlia segreta” di cui Harry non era a conoscenza.

Prima di incontrare il famoso rampollo della casa inglese, la Markle era una delle star più acclamate e pagate di Hollywood. Attrice di grande successo, è diventata famosa grazie alla sua partecipazione nella serie Suits che l’ha lanciata al successo. Proprio in questo periodo di grande fama, Meghan si innamora di Trevor Engelson, un produttore cinematografico con il quale convola a nozze nel 2011 con un matrimonio privato in Giamaica. Nel 2013 arriva il divorzio.

Ebbene, sembra proprio che con il suo ex marito la Markle sia diventata madre per la prima volta. C’è dunque davvero una figlia segreta affidata ad un’altra persona e di cui il principe Harry non sapeva nulla? Come ha fatto sapere Gossip Coop, un portale esperto di inciuci reali che ha indagato sulla storia, la verità è un’altra.

Nel periodo in cui è stata sposata con il famoso produttore cinematografico, Meghan Markle e Engelson cercavano disperatamente di avere un figlio. La mamma dell’attuale duchessa del Sussex, Doria Ragland, che lavorava come assistente sociale, aiutò la coppia a sbrigare le pratiche per adottare una bambina di 4 anni affidata ad una famiglia di Los Angeles.

Questo quanto dichiarato da una fonte:

“Meghan andava spesso a trovare la piccola con Doria e desiderava disperatamente adottarla legalmente prima di mettere su una famiglia tutta sua. Ma tutto è andato in pezzi quando ha ottenuto il ruolo in Suits e si è trasferita in Canada per poi separarsi da Trevor”.

L’adozione dunque non è mai avvenuta ma, secondo quanto riportato sempre da questa fonte anonima, nonostante la separazione da Trevor, Meghan ha continuato ugualmente a rimanere in contatto con l’orfana anche quando quest’ultima è stata adottata da un’altra famiglia.

Si mormora, addirittura, che Meghan abbia visitato segretamente la piccola anche qualche tempo fa, quando lei e Harry sono volati a Los Angeles per qualche giorno. Solo allora il rampollo di casa inglese avrebbe scoperto questa verità tenuta nascosta fino ad ora. Come avrà preso questa notizia il famoso principe inglese?