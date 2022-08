Grave incidente a Giussano: clienti del bar travolti

Grave incidente a Giussano, ieri, intorno alle ore 12,00. Dopo la collisione tra due auto una è finita sui clienti di un bar.

Proprio intorno al mezzogiorno Giussano ha vissuto un episodio che ricorderanno in molti. Si è verificato un incidente nel quale sono stati coinvolti e feriti numerosi avventori di un bar.

Grave incidente a Giussano

Grave incidente a Giussano, il 9 agosto, intorno alle 12. Lo scontro ha coinvolto due mezzi che hanno poi causato a loro volta un secondo incidente.

Due auto si sono scontrate all’angolo tra via Rimembranze e via Aliprandi. Una Fiat Panda e una Jeep Compass che dopo lo scontro ha impattato i clienti del bar. Il locale è il River Caffè e gli avventori si trovavano presso i tavolini esterni.

Non è ancora chiara la causa di questo grave incidente ma le verifiche sono in corso. Nell’allestimento esterno del bar sono stati colpiti, dalla jeep, i clienti che stavano consumando ignari.

È stato necessario l’intervento di svariati mezzi di soccorso per sistemare la situazione. I presenti hanno raccontato di momento di un momento di panico generale e grida.

Clienti del bar travolti

Nel grave incidente che si è verificato a Giussano quest’oggi sono rimasti feriti i clienti del bar. All’esterno è attrezzata l’area estiva dove potersi sedere.

Diversi tavolini erano occupati da avventori del locale quando la Compass ha travolto tutti i presenti. Le persone ferite sono sette. Sono intervenute sul posto due ambulanze, una macchina medica, l’elisoccorso di come e i vigili del fuoco.

Due persone state portate all’ospedale in condizioni non preoccupanti. Altri due in codice giallo ma è soltanto uno che ha riportato condizioni serie. Un uomo è stato trasportato in elicottero ma sembra che fosse vigile nel momento successivo all’impatto.

Nonostante avesse una gamba rotta è stato necessario il trasporto urgente e si attendono novità. Un episodio che ha davvero creato scompiglio e tanta paura. I presenti sono rimasti scioccati dal grave incidente. Le persone che si trovavano sul posto inizialmente non hanno capito che cosa avesse fatto quel boato.

Nonostante la serietà dell’accaduto, il grave incidente a Giussano, non ha avuto i devastanti esiti che avrebbe potuto avere. Restano ancora da scoprire le condizioni attuali dei feriti. La cosa che tutti vogliono capire è come sia stata la dinamica del grave incidente e cosa abbia provocato davvero lo scontro tra le auto. In molti si chiedono se sia stata distrazione oppure altro.