“È stata una grande storia d’amore”, Simona Izzo: finisce tutto | Sembravano felici insieme

Simona Izzo ha rivelato il motivo per cui dopo tanti anni di amore ha deciso di lasciare suo marito. Ecco la confessione della regista.

Simona Izzo è un’attrice, doppiatrice e registra teatrale che da molti anni milita nel campo cinematografico avendo avuto anche delle esperienze nel mondo della televisione sia come produttrice che protagonista.

La donna da molti anni è legata sentimentalmente all’attore Ricky Tognazzi e il loro amore è indelebile e sembra non essere stato scalfito da nessun problema anche se ultimamente qualcosa è accaduto tra i due.

Simona Izzo e il tradimento mai perdonato

In occasione di un evento avvenuto lo scorso 7 agosto al Twiga Beach di Forte dei Marmi, la conduttrice Barbara D’Urso ha rivelato a Simona Izzo che suo marito Ricky Tognazzi durante una scena sul set, le avrebbe messo la lingua in bocca quando si dovevano baciare per esigenze di copione.

La regista, ha commentato l’accaduto dicendo che non può biasimarla e che i baci di suo marito sono molto passionali e che non si dimenticano facilmente, quindi ha preso bene la notizia continuandosi a divertire con la sua collega.

Eppure Simona è una donna che non accetta i tradimenti e che ha un caratterino molto particolare come abbiamo avuto modo di vedere all’interno della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Infatti, la donna ha preso parte al reality regalando momenti iconici specie quando ha intrapreso alcuni discorsi con Cristiano Malgioglio riguardo gli uccelli dando vita ad un episodio che ancora oggi rimane nella storia del programma.

Dopo essere stata eliminata, la donna all’epoca, ha ammesso di voler realizzare un film sulla sua esperienza al Gf Vip dove avrebbe raccontato nel primo tempo la vita all’interno del programma e nel secondo cosa accade quando uno torna alla propria casa dopo alcuni mesi di reclusione.

Al momento però, nonostante siano passati diversi anni, non c’è alcuna notizia riguardo questo film e non si sa se la donna ha deciso di abbandonare il progetto o di riprenderlo in un successivo momento.

Qualche tempo fa, ospite da Vieni da Me, Simona Izzo ha raccontato il suo grande amore per Ricky Tognazzi affermando che in passato è stata lei a lasciare dopo tre anni di matrimonio Antonello Venditti.

I due sono stati sposati dal 1975 al 1978 e sembravano essere molto felici assieme se non fosse per qualcosa che ha fatto davvero infuriare molto la regista che non è riuscita a perdonare al cantautore.

L’ira della regista: “Un cesso”

Sembrerebbe infatti, secondo il racconto della Izzo, che Venditti l’abbia tradita e che non avesse mai dimostrato sofferenza nella loro storia d’amore e questo ha provocato l’ira da parte della donna.

La Izzo ha ammesso di non riuscire a sopportare l’idea di un tradimento in quanto lei non ha mai tradito durante le sue storie d’amore mentre Venditti sembrava essere abituato a farlo.

La cosa che ha fatto più infuriare l’attrice è stata si quella del tradimento che non ha mai perdonato al cantautore ma il fatto che l’abbia fatto con una donna che stando alle parole della Izzo altro non era che “un cesso”.

Così l’ha definita Simona all’interno del programma, dichiarando che se l’avesse tradita con una donna più bella di lei e acculturata l’avrebbe potuto capire anche se non l’avrebbe ugualmente perdonato.

Ma sembra che oltre ad aver subito il danno, la Izzo si è dovuta prendere anche la beffa e che dopo essersi sposati e aver messo al mondo un figlio, Francesco, il cantante sia andato a letto con una donna non del tutto aggraziata.

“Se lui fosse andato a letto con una donna più bella me ne sarei fatta una ragione” – ha dichiarato la Izzo – “Ma mi tradiva con un cesso. Poveretta era proprio brutta, una cozza”.