Alluvione Irpinia: bombe d’acqua e tanta paura per i residenti

Alluvione Irpinia: il territorio è stato travolto dal maltempo che si è abbattuto in maniera eclatante in questa zona. Tanta paura e bombe d’acqua mai viste.

Una tempesta d’acqua si è abbattuta sull’Irpinia e la forza dell’acqua ha creato un vero e proprio disastro. Alcuni comuni sono stati colpiti dalla furia dell’acqua che ha trascinato con sé tutto quello che ha trovato davanti.

Alluvione Irpinia

Alluvione in Irpinia che ha tenuto col fiato sospeso tutta l’Italia. Il maltempo era atteso ma nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto.

Una quantità d’acqua davvero notevole si è sprigionata in pochissimo tempo sulla zona e ha provocato ingenti danni.

Le strade si sono trasformate in fiumi in piena e la potenza dell’acqua ha trascinato con sé tutto. Cassonetti, macchine e furgoni sono stati trasportati della potenza mostruosa dell’alluvione. Il territorio è stato tutto scosso dalle innumerevoli piogge ma un comune in particolare ha pagato le conseguenze più pesanti dell’alluvione in Irpinia.

Si tratta del comune di Monteforte Irpino. Qui ciò che ha provocato l’alluvione in Irpinia è stato qualcosa di scioccante.

Monteforte Irpino il comune più colpito

Monteforte Irpino è stato sicuramente il territorio più compito dall’alluvione in Irpinia. Molti video testimoniamo la portata di questa un tempesta.

Le strade erano letteralmente fiumi in piena che dalla parte alta della città hanno sradicato piante ed alberi. Ma hanno trascinato anche allestimenti esterni di locali e gazebo.

Qui il sindaco si è assicurato di mandare anche un messaggio social dove avvisava i cittadini di non uscire di casa.

Le piogge incessanti sono iniziate alle 16,30 di ieri circa e il prolungarsi del maltempo ha creato davvero ingenti danni. Tutt’ora si stanno contando i danni e le strade sono ancora pericolose.

L’alluvione in Irpinia ha toccato anche altre località partendo da Sorrento. Anche l’amata meta estiva è stata colpita da una forte gradita e le strade sono diventate torrenti.

Anche la zona del casertano è stata investita dal maltempo ma sembra non avere creato danni consistenti. Stando però alle previsioni rilasciate da IlMeteo.it oggi ben 7 regioni del sud sono in stato di allerta.

Il maltempo non ha causato soltanto problemi legati ai luoghi dell’alluvione in Irpinia ma anche alle coltivazioni e agli allevamenti già messi in ginocchio.

Una situazione generica che sta colpendo l’Italia intera. Fenomeni meteorologici causati dal cambiamento climatico che portano a formazioni e manifestazioni mai viste prima. Non sarà un’occasione speciale ma si trasformerà in qualcosa di stagione o addirittura a stampo fisso.

Non resta che che attendere a vedere coi nostri occhi l’effetto di ciò che l’uomo ha creato con con le sue stesse mani.