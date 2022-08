“Siamo rimasti in 3”, catastrofe a Monaco: i gemellini piangono mamma Charlene

By

Catastrofe nel Principato più famoso del mondo: i gemellini rimangono senza mamma Charlene. Che cosa è successo alla principessa sudafricana? I sudditi hanno il cuore spezzato, una nuova tragedia si è abbattuta su una delle famiglie più chiacchierate del momento.

Non trovano pace i Grimaldi e a farne le spese, questa volta, sono però i gemellini più famosi del Principato. Proprio loro restano senza la adorata mamma: ora sono in tre. Terremoto a Monaco.

Nuova sciagura si abbatte sul Principato di Monaco

La famiglia Grimaldi e i suoi componenti tornano ad essere nuovamente protagonisti di gossip e chiacchiericci. Un’altra sciagura, un altro dramma si è abbattuta su uno dei casati più antichi del mondo.

Il Principato più conosciuto della storia sta conquistando le prime pagine di tabloid nazionali e internazionali. A tenere banco e ad attirare l’attenzione dei lettori sono in particolare le turbolente vicende che riguardano la famiglia Grimaldi-Wittstock e in particolare Charlene.

Dopo un periodo abbastanza buio che ha visto la principessa sudafricana lottare tra la vita e la morte dopo aver contratto una terribile infezione che ha costretto la reale a rimanere lontano lontano dal Principato per ben otto mesi, sembrava che tutto si fosse risolto per il meglio e che finalmente il sole fosse tornato a splendere nella sua vita ma non è stato così.

Dopo il sereno torna di nuovo la tempesta: Charlene Wittstock costretta a rinunciare ai suoi figli, i gemellini piangono l’assenza della adorata madre. Ora sono rimasti in tre. Che grande catastrofe a Monaco.

I gemellini piangono la loro mamma: dramma per Charlene

Si pensava che finalmente la vita di Charlene fosse ritornata alla normalità e che la principessa avesse finalmente modo di tornare a sorridere dopo il periodo buio che per oltre un anno ha reso la sua vita un inferno. Ma così purtroppo non è stato. Ora, a fare le spese sono i gemellini di casa Grimaldi che si ritrovano senza la loro mamma.

Che cosa sta succedendo a corte? Sono diverse settimane ormai che Charlene Wittstock non prende parte ad eventi pubblici e ufficiali organizzati dal Principato monegasco. La principessa, dopo il ricovero in una clinica svizzera per riprendersi da un brutto esaurimento psicofisico, sembrava finalmente essere pronta a riabbracciare i suoi doveri da sovrana.

L’abbiamo vista partecipare ad alcuni dei più importanti eventi sportivi a Monaco, come madrina ufficiale della Fashion week di Montecarlo e in giro con il consorte Alberto II a Oslo per il consueto tour ufficiale della corona. Da quando però ha lasciato la Norvegia, di Charlene si sono perse le tracce.

Alberto è stato visto al palazzo e fuori da esso solo, con i suoi figli. Della consorte invece nessuna traccia. Che cosa le è successo? Ha affermato settimanale In Touch nella sua versione tedesca che la principessa sudafricana starebbe vivendo nuovamente delle difficoltà legate alle sue condizioni di salute.

Intanto i gemellini restano a corte e sono costretti a partecipare agli eventi organizzati dalla corona senza la loro mamma. Jacques e Gabriella di 7 anni, sono considerati a tutti gli effetti, gli eredi del Principato e il patrimonio della corona.

In particolare il maschietto che è stato preso sotto le ali di zia Carolina la quale sta impartendo lui l’educazione giusta e i segreti per diventare il futuro sovrano del Principato più chiacchierato e conosciuto del mondo. Ma Charlene dov’è in questo momento di crescita così delicato per i suoi gemellini? Cosa ne è stato di lei? A corte si mormora che i figli sentano fortemente la sua mancanza.