Milano: bambino di 11 anni investito e ucciso da un pirata della strada

Ci troviamo in via Bartolini a Milano, dove un bambino di 11 anni in sella alla sua bici è stato investito da un pirata della strada.

Il bambino è morto e l’uomo si è costituito poco dopo alla polizia locale.

Bambino travolto e ucciso a Milano

L’ennesimo episodio che vede coinvolto un pirata della strada, è avvenuto a Milano e stavolta a farne le spese è stato un bambino di soli 11 anni.

In sella alla sua bicicletta, si trovava in via Bartolini, zona viale Certosa, dove nella notte fra lunedì e martedì, stava facendo un giro accompagnato da un familiare.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo alla guida in questa zona della periferia nord-ovest di Milano, lo ha preso in pieno con la sua auto e non si è per nulla preoccupato di fermarsi a soccorrerlo.

Il familiare che era insieme al bambino ha visto inorridito tutta la scena ma non ha potuto far nulla per salvare il giovane.

Alcuni passanti hanno assistito e subito hanno allertato il 118, i cui operatori sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente ma hanno solo potuto constatare che il bambino, a causa dell’impatto molto violento che lo ha sbalzato a diversi metri, è morto sul colpo.

Il piccolo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto e la caduta ha provocato dei traumi che gli sono stati fatali, illeso invece il familiare ma ancora sotto shock.

La vittima, di origini egiziane, avrebbe compiuto 12 anni a dicembre, mentre il pirata della strada è un ragazzo di 22 anni italiano che si è costituito spontaneamente alle 4.30 di notte.

La polizia locale ha verificato quanto raccontato dall’uomo e ha subito disposto gli esami sul tasso di alcol nel sangue, per verificare se al momento dell’incidente fosse in stato di ebbrezza o meno.

Questa è la prassi in caso di incidenti mortali e ora le forze dell’ordine attendono i risultati dei test per capire sia se avesse assunto alcolici, sia se fosse sotto l’effetto di stupefacenti.

I soccorsi e le indagini

Nonostante i soccorritori sanitari siano arrivati subito sul luogo dell’incidente mortale, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e sono stati vani i diversi tentativi di rianimazione.

Il bambino ha perso la vita ed è stato abbandonato, infatti, come confermato dai testimoni che hanno assistito alla scena, il ragazzo non si è fermato ma ha continuato la sua corsa in auto senza preoccuparsi di verificare le condizioni del bambino.

Ora i Carabinieri si stanno concentrando sulle testimonianze di chi era presente, fra cui ovviamente anche il familiare e lo stesso automobilista, per capire l’esatta dinamica di questa tragedia.

Si cercano anche eventuali telecamere di sorveglianza della zona che possano aver ripreso il tutto.