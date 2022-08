“Divorziano”, dramma in casa reale inglese: altro che famiglia felice | È la fine di un’era

Nuovo dramma nella casa reale inglese. Altro che famigliola felice, finisce un amore che si credeva eterno. Proprio loro pronti al divorzio. Che scandalo!

La casa reale inglese torna ad essere protagonista del gossip e dello scandalo: loro stanno per porre fine al matrimonio. La famiglia felice è distrutta. Dramma a corte.

La casa reale inglese nell’occhio del ciclone

Non arrivano buone notizie per alcuni componenti della casa reale inglese, in particolare per una coppia amatissima che sta facendo discutere i sudditi del Regno Unito e che sta attirando l’attenzione dei tabloid inglesi: proprio loro pronti a porre fine al matrimonio, il divorzio è alle porte.

L’ultimo anno non è stato assolutamente semplice per la Royal Family, in particolare per la capostipite della famiglia dei Windsor, la Regina Elisabetta, che ha avuto a che fare con numerosi e diversi problemi legati non soltanto alla salute ma anche agli scandali familiari.

Lei da qualche tempo ha problemi alle articolazioni che le impediscono di camminare ed è costretta perciò a essere assente anche ad alcuni eventi ufficiali importanti. Per non parlare poi dei favolosi 4, Harry e William e Kate e Meghan, sempre in contrasto: nemmeno l’oceano che separa le due famiglie è in grado di attenuare i loro conflitti. A far parlare oggi è proprio una coppia, tra le più amate della Royal Family, che è sul punto di divorziare.

Pronti al divorzio, matrimonio al capolinea

Amatissima coppia della Royal Family presto potrebbe porre fine al proprio matrimonio. I prossimi a dirsi addio potrebbero essere, secondo alcune previsioni, la principessa Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank. Che cosa sta succedendo in quella che sembrava essere fino ad ora una allegra famiglia? C’è lo zampino della Regina Elisabetta.

Sembra infatti che la coppia stia vivendo un momento di crisi che perdura già da qualche mese. Ma che cosa c’entra in tutto questo la monarca più longeva della storia? Una leggenda che circola tra i corridori di Buckingham Palace vuole che, quando la Regina Elisabetta si presenta ai matrimoni dei componenti della Royal Family vestita di azzurro, quella coppia finisca poi per divorziare.

Ci sono tanti esempi nel corso degli anni a conferma di questa curiosa teoria. Sapete, per esempio, che il giorno del matrimonio del suo figlio prediletto, il Principe Carlo, con Lady Diana, la Regina indossò un completo azzurro? La storia la conosciamo tutti. Dopo il sì nel 1981 arriva il doloroso divorzio nel 1996.

La stessa sorte anche per l’altro figlio di Elisabetta e di Filippo, il Principe Andrea. Il terzogenito della sovrana ha sposato Sarah Ferguson nel 1986 e nel 1992 la coppia si è detta addio. E indovinate un po’? Anche al matrimonio di Andrea e Sarah, la Regina Elisabetta era vestita di azzurro.

Per il momento sembrano essere salve invece Kate e Meghan. Nel 2011, in occasione del matrimonio tra gli attuali duchi di Cambridge, Kate Middleton e il Principe William, la Regina Elisabetta ha indossato un abito dalla tinta gialla mentre per quello di Meghan e del Principe Harry un meraviglioso abito verde.

Sembra infatti che i favolosi 4, per quanto possano essere in contrasto tra di loro, sono però felici con i rispettivi partner. Non sembrano andare invece bene le cose tra Eugenia di York e suo marito. La principessa inglese si è sposata nel 2018 e la Regina Elisabetta anche in quell’occasione ha indossato un vestito azzurro.

Si mormora a Londra che sua nipote e il marito siano ora in crisi. Il compagno di Eugenia è stato paparazzato qualche tempo fa a Capri in compagnia di alcune modelle mentre la moglie era in Inghilterra a badare a loro figlio. Leggenda metropolitana? Suggestione? Casualità? O davvero i vestiti di colore azzurro indossati della Regina Elisabetta portano sfortuna per le coppie che si uniscono in matrimonio?