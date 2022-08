Bufera in casa Berlusconi, il figlio non è di Silvia: Pier Silvio ha messo incinta un’altra

Spiacevole notizia quella che coinvolge la famosa casa Berlusconi, fra il noto amministratore delegato Pier Silvio e la nota conduttrice Silvia Toffanin vi è un dettaglio nascosto. Ecco cosa è realmente successo fra i due.

In questi ultimi mesi l’attenzione di tutto il pubblico italiano e non solo si è concentrato fortemente proprio sulla loro famiglia per via di alcuni dettagli che non sono passati affatto inosservati. Come ben saprete appunto il noto Silvio ha deciso di convolare a nozze attirando ancor di più qualsiasi chiacchiericcio. Da allora perfino la vita del figlio si è ritrovata sotto l’occhio del ciclone. Ormai da innumerevoli anni la vita del noto amministratore delegato del Gruppo Mediaset è protagonista di svariati chiacchiericci. Perfino la vita privata di quest’ultimo è stata messa in discussione.

Dal 2001 lui è sentimentalmente legato con la famosa conduttrice Silvia, la quale gli ha giurato amore eterno senza però pronunciare il fatidico si. Entrambi appunto pensano che non in realtà non servi il matrimonio per avere al certezza della persona amata al proprio fianco. Loro appunto condividono gioie e dolori ed insieme hanno creato una splendida famiglia.

Il loro rapporto è solido come nei primi tempo di relazione e ad oggi entrambi si amano più che mai. Vi sono però dei dettagli che a molti non sono chiari. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo e soprattutto qual è il dettaglio tanto discusso.

Pier Silvio Berlusconi e Silvi aToffanin, come procede al loro relazione? Tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato vi sono innumerevoli chiacchiericci che vedono l’amministratore delegato come protagonista indiscusso. Bisogna però ammettere che, avendo un ruolo di tale importanza è praticamente impossibile sfuggire alle voci di corridoio. Per chi non lo sapesse, lui con la sua compagna di vita Silvia, ama restare nell’ombra. Facciamo chiarezza, entrambi amano mantenere le distanza da social e tutto ciò che potrebbe compromettere la propria privacy. Proprio per questo motivo infatti i due difficilmente si mostrano fuori piacevolmente lontani dai riflettori.

Tutto questo è pensato anche per preservare la privacy dei loro due figli. Ad oggi però purtroppo ancora non tutti sanno che, prima di incontrare Silvia, l’amministratore delegato è stato legato ad un’altra donna, la quale l’ha reso padre per la prima volta. Ebbene si, lui ha una figlia di ben 32 anni avuta dal legame con Emanuela Mussida.

Oggi lei è una giovane donna e per la prima volta gli ha donato una gioia immensa. Lucrezia Vittoria appunto ha dato alla luce Olivia, rendendolo così nonno.