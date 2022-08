“Noi veniamo con te”, hanno scelto tra mamma Ilary e papà Francesco: terremoto a casa Totti

Si ritorna a parlare nuovamente della famiglia Totti-Blasi. A far discutere questa volta è la difficile condizione in cui si sono ritrovati i figli di una delle ormai ex coppie più chiacchierate d’Italia. Ecco con chi hanno scelto di stare i tre famosi pupetti.

Scelta difficile per i figli di Ilary e Francesco: terremoto a casa Totti. Loro, i tre gioielli di famiglia, protagonisti di una complicatissima decisione. Ecco con chi hanno scelto di stare.

Ilary Blasi e Francesco Totti ancora protagonisti dei gossip

Continua la saga Blasi-Totti. Ancora una volta, i due personaggi più chiacchierati del piccolo schermo, la conduttrice più famosa di Mediaset, Ilary Blasi e il calciatore più famoso del mondo, Francesco Totti, si ritrovano sulla bocca di tutti.

La separazione annunciata l’11 luglio 2022 ha sconvolto il mondo, letteralmente. Della fine del loro amore non ne ha parlato soltanto l’Italia, ma la notizia è arrivata addirittura oltremanica, persino il The Sun ha dedicato loro un articolo, segno che la risonanza mediatica di questo divorzio ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

A soffrire per questa scelta complicata sono non soltanto i protagonisti della vicenda ma anche i figli. Per loro è arrivato il momento di prendere una importante decisione. Ecco con chi hanno scelto di rimanere: terremoto in casa Totti.

I tre pupetti hanno deciso: la scelta tra mamma Ilary e papà Francesco è straziante

Sono trascorse solo poche settimane da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato, con due comunicati ANSA disgiunti, la fine del loro matrimonio. Una notizia, questa, sconvolgente per l’Italia e per il mondo che a distanza di giorni continua ancora a far parlare.

Ormai la conduttrice romana e il calciatore più conosciuto al mondo sono sulla bocca di tutti ma non sono gli unici. A far parlare sono anche i loro figli che, come in ogni coppia che decide di porre fine alla loro unione, si ritrovano a dover fare una dolorosa scelta: con chi stare? Con mamma o con papà?

Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla gossippara Deianira Marzano che ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno foto con uno scoop, al momento, i tre gioielli di casa Totti-Blasi, Chanel, Cristian e Isabel, si troverebbero in vacanza con papà Francesco.

Ilary e il pupone si sono dati il cambio della guardia a Sabaudia con un freddissimo scambio di chiavi. Fino a qualche giorno fa, la conduttrice Mediaset era nella villa di famiglia che per tanti anni ha condiviso con il suo ormai ex marito.

Ora però è il turno di Francesco. Il pupone si tratterrà per qualche tempo nella grande abitazione con i suoi bambini e proprio qualche ora fa è stato sorpreso nel mare di Sabaudia con la sua ultimogenita, Isabel, mentre si concedevano insieme un bagno.

Che cosa ne è stato di Ilary? I figli hanno deciso di rimanere con Francesco? In realtà non è trapelato nulla a riguardo, si tratta di informazioni delicate e sensibili che per il momento restano solo e soltanto questioni familiari.

Tuttavia, secondo quanto riportato da una follower della Marzano che a testimonianza della veridicità delle sue parole ha scattato anche una foto, la conduttrice è ora in vacanza senza i figli. Ilary Blasi si trova sul lago di Braies, in Trentino Alto Adige in compagnia di un’altra persona e proprio lei avrebbe confidato che Totti, nei giorni scorsi, è passato a casa a prendere tutte le cose e che al momento i figli sono con lui.

Sebbene le pratiche del divorzio non siano state ancora ultimate, i tre figli dell’ormai ex coppia cominciano già a dividersi tra i genitori. Con chi avranno scelto però di stare stabilmente? Questa è una decisione che spetta solo a loro e nella quale nessuno, nemmeno il gossip, può mettere la parola con ipotesi azzardate.