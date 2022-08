Molletta sul soffione della doccia, lo stanno facendo tutti: risparmi una montagna di soldi

Ecco tutto quello che dovrete fare con una molletta, in modo che i suoi effetti si riproducano all’infinito sul soffione della doccia.

Continuate a leggere per scoprire quali sono tutti gli usi più versatili di una molletta e perché dovreste usarla in bagno, sul vostro soffione.

Tutti gli usi di una molletta

Avete sempre pensato che la molletta serva unicamente per stendere i vestiti. Oggi vi sveliamo che non è così.

Prendete nota degli usi alternativi che puoi darle e sfruttali appieno:

Tieni i cavi in ​​ordine. I cavi sono una seccatura in ogni casa. Per tenerli organizzati e per sapere a quale dispositivo corrisponde ciascuno di essi, puoi utilizzare una molletta per raggruppare quelli dello stesso dispositivo ed etichettarli.

Organizza il tuo armadio. Le mollette sono molto utili per organizzare il tuo armadio. Puoi usarlo per fissare i vestiti alle grucce, ad esempio cravatte o sciarpe, o metterli nelle pieghe dei pantaloni in modo che non si aprano e diventino disordinati, tra molti altri trucchi.

Chiudere sacchi o pacchi di cibo. Se hai aperto un sacchetto di patatine, un pacchetto di cracker o un sacchetto di cereali, usa una molletta per chiudere questi contenitori. In questo modo il cibo manterrà tutte le sue proprietà.

Fissare le unghie. Sei appassionata di fai da te e lo pratichi frequentemente? Se non vuoi ferirti le dita, usa una molletta per tenere i chiodi in modo da poter usare il martello in tutta tranquillità.

Incolla gli oggetti. Se vuoi incollare oggetti sottili, ad esempio due sottili pezzi di legno o due fogli di carta, usa delle mollette per fissarli finché la colla non si asciuga e fa il suo lavoro.

Portaspazzolino. Se devi lasciare lo spazzolino sul lavandino, metti una molletta appena sotto la testina in modo che sia tenuta senza toccare la superficie.

Ordina fili e lana. Se hai molto filo o filato avanzato e vuoi tenerlo in ordine, tieni l’estremità in una clip e poi arrotolala.

Perché metterla sul soffione della doccia

Non tutti lo sanno, ma la molletta è utilissima anche in bagno. In particolare, è perfetta quando si vogliono mantenere profumati tutti i servizi che usiamo quotidianamente.

Un modo incredibile per usarla è immergerla o versare alcune gocce del nostro olio essenziale preferito, magari la stessa fragranza dei nostri sali da bagno.

A quel punto non dovrete far altro che fissare la molletta sul soffione e farvi una bellissima doccia calda.

Il calore dell’acqua e il vapore prodotto all’interno della stanza permetterà alla molletta di emanare tutto il suo profumo.

Se, invece, non avete la possibilità di fissarla sul vostro soffione, un’alternativa può essere quella di attaccarla alla tendina della doccia. In questo modo otterrete praticamente lo stesso effetto.

Questa soluzione è ottima, perché, usando soltanto alcune gocce di olio essenziale, risparmierete i soldi d’acquisto di profumi e detersivi.

E voi cosa ne pensate? Userete questa soluzione? Fatecelo sapere!