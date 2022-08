“Forza principino”, dramma a Windsor: finisce in clinica | Kate e William col cuore in gola

By

Kate e William sono spaventati, dramma a Windsor Castle. Proprio lui finisce in clinica: “Forza principino”. I sudditi sono vicini alla famiglia reale. Che terribile momento per i duchi di Cambridge!

William e Kate, i reali più amati della Royal Family inglese, stanno attraversando un periodo davvero complicato. Il loro principino non sta bene, proprio lui finisce sotto osservazione. I duchi sono davvero devastati.

Kate e William col cuore spezzato

Continuano ad essere ancora protagonisti dei tabloid nazionali e internazionali, i duchi di Cambridge. William e Kate sono sicuramente tra i reali più amati del mondo e in particolare tra i membri preferiti della Royal Family.

Loro, che con l’amore da fiaba che vivono dal 2011 stanno facendo ancora sognare tutti, stanno vivendo un periodo davvero complicato. La ragione? Le preoccupazioni che sta dando loro il principino.

I duchi di Cambridge sono genitori di tre meravigliosi pargoletti, George, Charlotte e Louis. Si mormora inoltre, che Kate sia addirittura incinta del quarto bebè ma quest’ultima è una notizia non ancora confermata da Buckingham Palace ma che se dovesse essere veritiera, farebbe davvero felici i sudditi, il Regno Unito e la famiglia reale.

Sembra però, che almeno per il momento, non ci sia spazio nella famiglia dei Cambridge per altri pensieri. Ora tutte le loro energie sono concentrate sul principino. Proprio lui finisce sotto osservazione. Che cosa gli sta succedendo?

Il principino inglese preoccupa il mondo

Ansia e grande preoccupazione per il principino di casa Windsor, proprio lui finisce in clinica. Stiamo parlando del piccolo George. Il futuro re, erede al trono di Inghilterra, nonché primogenito di William e Kate sta dando grandi grattacapi alla sua famiglia e ai genitori premurosi e ansiosi.

Mormorano i tabloid inglesi che il futuro sovrano di Inghilterra, pronipote della Regina Elisabetta soffra di depressione e attacchi di ansia a causa anche della sovraesposizione mediatica a cui per forza di cose è sottoposto quotidianamente.

Sebbene mamma Kate e papà William cerchino in tutti i modi di tutelare i loro figli, soprattutto dai mass media, essere futuro re di una delle nazioni più importanti del mondo e pronipote della sovrana più longeva della storia delle Nazioni non deve essere sicuramente semplice.

Tutti i membri della Royal Family hanno sempre riflettori puntati addosso ma la esposizione mediatica a cui sono sottoposti anche i giovani Royal Babies è davvero troppa. Il principino George non vive bene le paparazzate e sembra che abbia cominciato a soffrire di ansia dopo che alcuni paparazzi hanno inseguito lui e la sua famiglia ad Amner Hall.

Ma non è tutto. Si mormora che il piccolo sia stato colpito da un attacco di panico anche mentre era a scuola, durante una lezione. Preoccupazione incredibile per William e Kate che hanno deciso di tenere sotto osservazione il primogenito di casa Cambridge e di farlo sottoporre anche a dei controlli più accurati.

Prevale poi anche insidiosa l’ipotesi che il principino George soffra di depressione. Sia William che Kate hanno avuto a che fare con questo terribile male che potrebbe essere stato ereditato anche dal principino.

I sudditi sono preoccupati per lui e sui social si leggono messaggi di incoraggiamento come: “Forza principino”. Il futuro erede al trono è troppo sensibile. L’esposizione mediatica e il lavoro invadente dei paparazzi sta compromettendo e mettendo in serio rischio la sua salute mentale.

I Duchi di Cambridge hanno il cuore spezzato. Nonostante cerchino di proteggere in tutti i modi il principino, la situazione negli ultimi periodi sembra essere peggiorata sensibilmente.