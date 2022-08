Bicchiere, mettilo sulla maniglia della porta prima di andare a dormire: ti salva la vita

Ecco perché dovreste mettere un bicchiere sulla maniglia della porta e poi andare a dormire. Nessuno conosceva questo trucco.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i motivi per i quali dovreste sempre lasciare un bicchiere sulla maniglia della vostra porta.

Tutti gli usi dei bicchieri

Sapete quali sono tutti gli usi che si possono dare alle bottiglie o ai bicchieri di vetro? Ci sono infiniti progetti che possono essere realizzati con loro. Oltre a riciclarli, sono buoni compagni di artigianato perché non ci sono limiti quando si tratta di creare qualcosa di nuovo con loro.

Per conservare il cibo. I bicchieri di vetro possono essere riempiti con cibo in scatola o altro. Saranno fantastici!

Un bel vaso per il centrotavola. Riempili con i fiori che più ti piacciono per decorare la tavola delle tue feste.

Decorazione per la casa. Riempi i tuoi bicchieri e le tue bottiglie di sabbia colorata! Puoi anche aggiungere diverse candele colorate.

Dai vita alle tue piante e usale come vaso di fiori. I contenitori in vetro sono un alleato perfetto per le tue piante.

Lanterna. Illumina qualsiasi stanza con la tua lanterna di vetro fatta in casa. Dipingi un barattolo ampio e pulito con vernice per vetro per un effetto vetro colorato. Metti un portacandele, una candela votiva o una finta candela all’interno del barattolo e illumina qualsiasi stanza. Usa le candele alla citronella per respingere insetti come zanzare e zanzare.

Salvadanaio. Puoi anche creare salvadanai belli e visivamente accattivanti usando barattoli e vasetti di vetro. Tieni uno di questi sul bancone della tua cucina, aggiungi delle monete e lascia che la tua famiglia contribuisca con le proprie monete o rubi discretamente quelle che già possiedi.

E sapevate che sono utilissimi anche per la nostra sicurezza? Continuate a leggere per scoprire in che modo usarli quando ci sentiamo in pericolo.

Perché mettere un bicchiere sulla maniglia della porta

La circostanza a cui ci riferiamo è quella del viaggio. Quante volte ti sarà capitato di spostarti da casa e di non sentirti al sicuro nel luogo in cui stavi alloggiando?

Proprio per questo oggi ti consigliamo questa soluzione. Quello che devi fare è prendere un bicchiere di vetro e usarlo con la tua porta, facendo in modo che la maniglia interna alla stanza entri dentro l’oggetto.

A quel punto puoi andare a dormire. Nel caso in cui una persona provasse a entrare nella stanza mentre dormi, muoverà la maniglia, farà cadere il bicchiere di vetro, che si romperà, e non solo ti avviserà con il rumore di ciò che sta accadendo, ma farà in modo di ferire il malintenzionato in procinto di entrare.

E voi conoscevate questo rimedio incredibile? Fatecelo sapere!