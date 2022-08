“Sono insieme”, Yari Carrisi: lo scatto strappalacrime con la sorella Ylenia | Che emozione

Lo scatto strappalacrime di Yard Carrisi insieme alla sorella Ylenia lascia tutti senza parole, l’emozione nel vederli insieme fa emozionare letteralmente tutti. Ecco i dettagli a riguardo.

Come ben saprete vi sono innumerevoli e spiacevoli avvenimenti nella vita di tutti i membri della famiglia Carrisi. Il noto cantante Al Bano, molti anni prima di incontrare al famosa Loredana, era legato sentimentalmente con la famosa cantante Romina Power. I due hanno letteralmente coinvolto tutti i loro fan nella loro relazione, facendo emozionare chiunque. Con il passare degli anni, quello che sembravo solamente un semplice avvicinamento ha creato letteralmente una famiglia. I due hanno però vissuto delle situazioni particolari che li hanno completamente divisi.

Purtroppo infatti il 6 gennaio del 1994 i due persero una delle persone più care, la loro figlia Ylenia scomparve misteriosamente. Da allora per iniziarono i problemi ed il trauma della perdita li allontanò definitivamente. Con il passare del tempo iniziarono a spuntare innumerevoli dettagli sulla sua scomparsa, dettagli che l’intera famiglia valutò minuziosamente.

Purtroppo però di lei non si seppe più nulla ed ovviamente sia Al Bano che Romina persero insieme a lei la arte più importante della loro vita. Attualmente non si conoscono i dettagli della scomparsa, nelle ultime ore però uno scatto ha fatto emozionare praticamente tutti. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Yari Carrisi insieme alla sorella Ylenia, lo scatto strappalacrime fa emozionare chiunque

Come vi abbiamo già anticipato e come sicuramente saprete la scomparsa della giovane Ylenia ha scosso tutta l’Italia e non solo. La sua famiglia ha vissuto per anni con la speranza di poterla riabbracciare. Ad oggi però di lei la sua famiglia ha purtroppo solo i ricordi e qualche scatto rubato. È proprio uno di questi che ha fatto emozionare tutti i fan.

Qualche giorno fa appunto il famoso Yari Carrisi, nato dalla storia d’amore fra Al Bano e Romina ha deciso di pubblicare una foto che lo ritrae in sua compagnia.

In questo scatto vi è tutta la famiglia al completo insieme ovviamente a Ylenia e Cristel. L’unica a non essere presente è solo ed esclusivamente la figlia Romina, la quale non era ancora nata. La foto è stata scattata molti anni fa a Mosca, in Russia, proprio dove Al Bano e Romina solitamente si esibivano insieme. Inutile dirlo, questo semplice scatto ha scosso chiunque ed ha strappato molte lacrime proprio a coloro a cui lei stava a cuore.