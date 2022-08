Schumacher, il figlio Mick distrutto: “Ha lasciato un grande vuoto” | Milioni di tifosi in lacrime

Il figlio del famosissimo Michael Schumacher lascia tutti senza parole, il pensiero di Mick emoziona milioni di tifosi strappandogli perfino qualche lacrima. Ecco tutti id dettagli a riguardo e cosa è successo realmente.

Come ben saprete lui è stato uno dei volti più importanti nel mondo della F1, ogni sua corsa ci ha fatto emozionare incredibilmente ed appunto sono molti i suoi fan che perfino oggi a distanza di molto tempo continuano a stimarlo notevolmente considerandolo il pilota migliore del mondo. Oggi, al suo posto però vediamo il figlio, Mick, il quale si è fatto strada lungo il percorso iniziato da padre. Per lui è stato molto difficile crearsi un’identità tutta sua, nonostante le difficoltà oggi, come suo padre, è uno dei migliori piloti.

In diverse occasioni appunto ha dimostrato di avere talento e di meritarsi il nome che si è creato. lui ormai fa parte di questo mondo da diverso tempo anche se non ne è mai stato poi così lontano proprio per via del padre.

Quando purtroppo il padre ha dovuto allontanarsi tutti abbiamo avvertito un duro colpo, lui compreso. Ad oggi però deve affrontare un’altra dura realtà. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Mick Schumacher distrutto dal suo addio, le sue parole commuovono tutti: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni appunto lui si è dimostrato meritevole del suo nome e soprattutto orgoglioso. Con il tempo però si è creato il suo stile e si è avvicinato anche ad altre persone creando così un legame indissolubile. Molti sono i colleghi che lui stesso stima e che ad oggi sono letteralmente un punto di riferimento per lui.

Uno di questi è proprio Vettel, il quale purtroppo ha preso una decisione ferrea riguardo il suo percorso nella Formula 1. Questa notizia ovviamente non ha spiazzato solo ed esclusivamente i fan ma perfino tutte le persone a lui care, Mick compreso.

“Sono triste per certi versi, è normale. Vettel lascerà un vuoto enorme in questo sport, perché è un campione di questa categoria ed è una persona speciale. A a me mancherà moltissimo. Non è solo un pilota con cui condivido la pista, ma un amico. Mi mancherà davvero vederlo nel paddock, andare da lui, cenare insieme. Mancherà a questo sport e a me particolarmente”.

Queste sono le parole del giovane pilota riguardo proprio all’allontanamento di Vettel, il quale per lui rimarrà sempre e comunque un grande uomo, un grande pilota e soprattutto un amico.