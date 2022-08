Ricordate Valentina di Amici? Scordatevela, oggi è così: cambiamento clamoroso | FOTO

Vi siete mai chiesti che fine ha fatto la famosa ballerina Valentina di Amici? Dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi lei è cambiata totalmente. Ecco alcuni dettagli riguardo la sua vita privata ed alcuni scatti che la ritraggono ad oggi.

Lei come ben saprete decise di prendere parte al rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. All’interno della casetta di Amici la sua vita è completamente cambiata. Come tutti i giovani talenti che allora si presentarono ai casting per prendere parte del cast del talent, lei aveva un unico obbiettivo in particolare che continuava a frullarle nella testa: ovvero quello di fare carriera nel mondo della danza. Ebbene, sono molti i sacrifici fatti ed inoltre sono davvero innumerevoli le difficoltà riscontrare durante questo suo lungo percorso, ad oggi però può considerare realizzare la maggior parte delle sue aspettative.

In molti la ricordano in un particolare modo per via della sua partecipazione al talent, oggi però lei è completamente diversa. D’altronde sono trascorsi ormai diversi anni da quando nel 2018 la sua vita ha intrapreso letteralmente una svolta.

Fin dagli esordi lei ha sempre confessato che in tenera età lei riusciva ad esprimersi solo ed esclusivamente attraverso la danza ed alla ginnastica. Per questo motivo scelse poi di inseguire questo suo sogno che inizialmente appariva semplicemente irrealizzabile. Vediamola quindi oggi nella sua vita quotidiana: cosa è cambiato dalla partecipazione al talent.

La ballerina di Amici, Valentina, oggi è una persona completamente diversa: tutti i dettagli a riguardo

Quando qualcuno decide di prendere parte ad un programma di tale portata deve essere consapevole dei rischi a cui si va incontro. Lei infatti ha preso visione del tutto fin dall’inizio ed ha continuato ad inseguire il suo sogno. Dopo il talent in molti però l’hanno letteralmente persa di vista e per questo motivo infatti pensano che attualmente sia molto lontana dal mondo della danza.

Ebbene, queste semplici supposizioni sono basate sul nulla. Per chi non lo sapesse infatti lei successivamente ha continuato a studiare ed inoltre è stata scelta come ballerina professionista in diversi programmi televisivi tra cui perfino X Factor.

Nonostante questo però lei continua ad essere la stessa ragazza di una volta: semplice, umile ed autoironica. Inoltre il suo aspetto fisico è completamente cambiato. Oggi appunto si comprende perfettamente la stima che lei stessa prova nei suoi confronti e la fierezza di sé. Oltretutto il suo look è molto diverso da allora come si può ben notare dalle immagini sopra inserite.